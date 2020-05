Foto: Frank May / dpa

Preise für Diesel oder Benzin sind so günstig wie seit Jahren nicht mehr. (Symbolbild)

Erfurt. Die niedrigen Öl- und Benzinpreise bremsen die Inflationsrate. Für einiges müssen Thüringer aber tiefer in die Tasche greifen.

Benzin ist in Thüringen weiter billig, Lebensmittelpreise steigen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Benzin ist in Thüringen weiter billig, Lebensmittelpreise steigen

Heizöl und Benzin sind seit einigen Wochen so günstig wie schon seit mehreren Jahren nicht mehr. Dieser Umstand hat die Inflationsrate im April gebremst.

Lag die Jahresteuerung im März noch bei 1,7 Prozent, so ging sie im April auf 1,1 Prozent zurück, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Erfurt mitteilte. Der Preis für Heizöl sei im Vergleich zum Vorjahr um 17,1 Prozent und die Kraftstoffpreise um 14,3 Prozent gesunken.

Fernwärme wurde den Angaben zufolge um 4,7 Prozent günstiger angeboten. Teurer allerdings wurden Strom mit plus 6,5 Prozent, feste Brennstoffe (+6,1 Prozent) und Gas (+1,3 Prozent).

Auch für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke mussten Verbraucher im April tiefer in die Tasche greifen.

Weitere Nachrichten aus Thüringen:

Wirtschaftsminister legt Plan zur stufenweisen Wiedereröffnung des Gastgewerbes im Freistaat vor.

Ikea in Erfurt seit heute wieder geöffnet – das müssen Kunden jetzt wissen.