Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Berger: „Russland nicht nur als Absatzmarkt sehen“

Trotz ihrer Kleinteiligkeit ist die Thüringer Wirtschaft international gut aufgestellt. Davon ist der Leipziger Zukunftsforscher Jan Berger überzeugt.

“Dass die Firmen klein sind, bedeutet ja nicht, dass sie keine Durchschlagskraft besitzen“, sagt Berger. Er verweist auf eine ganze Reihe von Unternehmen im Freistaat, die als sogenannte Hidden Champions in ihrer Branche führend auf dem Weltmarkt sind.

Allerdings müssten Unternehmer in Thüringen noch globaler denken, erklärt Berger, der am 12. März auf dem Außenwirtschaftstag der Thüringer Landesentwicklungsgesellschaft in Erfurt zu den Firmenlenkern sprechen wird. so höre er etwa die Klagen der Unternehmer, dass das Russland-Embargo ihren Verkäufen schade. Das sei zu kurz gesprungen. Die Firmenchef im Freistaat dürften „Russland nicht nur als Absatzmarkt sehen“, fordert Berger.

Das osteuropäische Land biete enorme Chancen, dort etwas zu entwickeln und Neues auszuprobieren. Er denke etwa an Themen wie autonome Mobilität oder Genforschung, in denen es in Russland gute Ansätze der Forschung gibt, die von staatlicher Seite gefördert würden. Mit dem in Russland entwickelten Produkt könne man dann ja nach Thüringen zurückkehren und es hier fertigen und von hier aus vertreiben.

Wenig Hoffnung macht sich Berger, wenn er an die fortschreitende Abschottung von Märkten denkt. „Wir müssen uns auf ein Jahrzehnt des Protektionismus einstellen“, sagt Berger. In seinem Institut spiele man bereits die Szenarien einer zweiten Amtszeit von Donald Trump als US-Präsident durch. Der stehe für Marktzugangsbeschränkungen und Handelskriege etwa mit China.

Zudem erschwere der Austritt der Briten aus der Europäischen Union den Handel. „Großbritannien ist ein wichtiger Handelspartner für deutsche und auch für Unternehmen aus Thüringen.

Einen anhaltenden Schaden für das internationale Ansehen Thüringens durch die Turbulenzen um die Aufstellung einer Landesregierung fürchtet Berger nicht. „Deutschland gilt ohnehin als drollig“, so Berger.

Anmeldungen zum Außenwirtschaftstag sind bis zum 4. März möglich unter:

www.awt-thueringen.de