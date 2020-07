Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Berufe in Thüringen: Bäcker bewältigen mannigfache Aufgaben

Diese Zahlen klingen nun wirklich nicht nach kleinen Brötchen: 400 Brotsorten und etwa 1200 Arten Feingebäck werden Tag für Tag in deutschen Bäckereien hergestellt.

Die Vielzahl von frischen Leckereien wird von Bäckern/-innen und mit handwerklichem Geschick, moderner Technik sowie ausgesuchten Rohstoffen hergestellt und den Kunden angeboten.

Dreikornbrot, Croissants und knusprige Baguettes: Die Produktpalette in dem Gewerbe ist groß. Bäcker/-innen sind in der Lage, sich immer wieder auf neue Gewohnheiten der Verbraucher einzustellen, zum Beispiel auf den Wunsch nach ballaststoffreichen Backwaren und Vollkornprodukten.

Mit Können, Technik und cleveren Marketing greifen sie derlei neue Ernährungstrends immer wieder auf.

Ein guter Riecher, feiner Geschmack und Einfühlungsvermögen gehören in diesem Beruf dazu. Mithilfe von computergesteuerten Mehlsilierungsanlagen, automatischen Knet- und Rührmaschinen sowie vollelektronischen Backöfen bewältigen Bäcker/-innen die vielfältigen Aufgaben in ihrem Beruf - und bekommen alles gebacken.

Inhalt und Ablauf der Ausbildung zum Bäcker

Ausbildungsinhalte:

Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht, Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes

Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

Umweltschutz, umsetzen von Hygienevorschriften, umgehen mit Informations- und Kommunikationstechniken

Vorbereiten von Arbeitsabläufen, Teamarbeit, durchführen qualitätssichernder Maßnahmen

Kundenberatung und Verkauf

Handhaben von Anlagen, Maschinen und Geräten, lagern und kontrollieren von Lebensmitteln, Verpackungsmaterialien und Betriebsmitteln

Herstellen von Weizenbrot und Weizenkleingebäck, von feinen Backwaren aus Teigen, herstellen und weiterverarbeiten von Massen, Überzügen, Füllungen und Cremes, herstellen von Partykleingebäck, Süßspeisen

Entwerfen und herstellen von Torten und Desserts, herstellen von Backwarensnacks, kleiner Gerichten unter Verwendung frischer Rohstoffe

Ausbildungsablauf:

Ausbildungsdauer: drei Jahre

Eine Zwischenprüfung ist vor dem Ende des zweiten Ausbildungsjahres durchzuführen. Die Ausbildung schließt mit einer Gesellen-/Abschlussprüfung ab.

Interview: Faszination neuer Entwicklungen

Bäcker Paul Süpke (22) arbeitet im Familienbetrieb. Foto: Ella Hartung / hwkfür HWK-Porträt

Paul Süpke (22) aus Sömmerda ist Bäcker im Betrieb Bäcker Süpke oHG.

Was hat Sie motiviert, den Beruf des Bäckers zu erlernen?

Ich komme aus einer Bäckerfamilie. Da ist der Beruf wohl in die Wiege gelegt, obwohl mein Vater nie Druck ausgeübt hat, dass ich Bäcker werden muss. Zwischenzeitlich wollte ich Erzieher werden und hatte mich sogar schon zum Studium angemeldet. Doch als ich in den Ferien wieder einmal in der Bäckerei ausgeholfen habe, habe ich gemerkt, wie viel Spaß mir der Beruf macht. Und in der Corona-Zeit hat sich gezeigt, wie krisenfest der Beruf ist. Es klingt abgedroschen, aber: Gegessen wird immer.

Was gefällt Ihnen besonders am Handwerk des Bäckers?

Man sieht noch am gleichen Tag, was man mit seinen eigenen Händen geschaffen hat, ob die Arbeit gut war oder nicht und ob man sich am nächsten Tag verbessern muss. Ein solch direktes Feedback gibt es in nur wenigen Berufen. Außerdem fasziniert es mich, neue Produkte zu entwickeln - auch wenn diese Fähigkeit erst erlernt werden muss. Die Kunden sehen es gern, wenn man innovativ ist und nicht nur Leinsamenbrot verkauft. Und in der Corona-Zeit haben sie handwerkliche Produkte wieder mehr schätzen gelernt.

Was möchten Sie jungen Leuten mit auf den Weg geben, die sich für dieses Gewerk interessieren?

Einfach anfangen und Erfahrungen sammeln! Zum Einstieg eignet sich ein Praktikum, weil man dabei feststellen kann, ob einen der Beruf liegt und Spaß macht. Mit Freude und Interesse an den Themen geht die Ausbildung viel leichter. Im Gegensatz zur Schulzeit früher macht es mir jetzt überhaupt nichts aus, früh aufzustehen. Weil ich weiß, wofür ich es mache.

