Berufe in Thüringen: Informationselektroniker - Mit Sicherheit kommunizieren

Systeme installieren, Sicherheit gewährleisten -- Informationselektroniker befassen sich mit informationstechnischen Systemen im professionellen und im privaten Bereich, mit Rundfunk und Unterhaltungselektronik. Auch Telekommunikations- und Funkanlagen zur Individualkommunikation mittels Bild, Ton und sonstiger Daten spielen in diesem Beruf eine Rolle.

Je nach Interesse kann man sich zwischen den Schwerpunkten Bürosystemtechnik oder Geräte- und Systemtechnik entscheiden.

Bei PC oder Mac, Workstation oder Netzwerk, Windows oder Linux kann niemand allumfassend über jede Hard- und Software, jedes Betriebssystem und jede Anwendung Bescheid wissen. Die tägliche Herausforderung des Informationselektronikers ist es, die gängigsten Systeme zu installieren, deren IT-Sicherheit zu gewährleisten und die EDV-Anlage an die aktuellen Anforderungen anzupassen.

Abgerundet wird das Arbeitsgebiet durch den Umgang mit Bürokommunikationsanlagen und Spezialgebiete wie Kopiergeräte jeder Größenordnung.

Die Dienste von Informationselektronikern werden gut gebraucht. In jeder Arztpraxis, in jeder Anwaltskanzlei und in jedem Kleinbetrieb besteht Bedarf an einer passenden Kommunikationslösung und einem kleinen EDV-Netzwerk. Und: Das Zusammenwachsen der Informations- und der Kommunikationstechnik führt früher oder später zu neuen Multimediasystemen und zum „intelligenten Haus“. Das Tempo der Innovationen und die Vielfalt der Dienste, denen die Fantasie keine Grenzen setzt, lassen sicher keine Langeweile aufkommen.

Inhalte und Ablauf der Ausbildung

Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht, Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes, Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit

Lesen und Anwenden technischer Unterlagen, Beraten und Betreuen von Kunden, Benutzerschulungen

Bedienen und Administrieren von Datenverarbeitungsanlagen, Datenschutz

Konzipieren von Informations- und Kommunikationssystemen

Montieren und Installieren von Infrastruktur, Installieren von Systemkomponenten und Netzwerken, Installieren von Anwendungssoftware, Programmieren und Testen

Aufstellen von Geräten und Inbetriebnahme von Systemen, Analysieren von Fehlern und Instandsetzen von Geräten und Systemen, Bewerten der Arbeitsergebnisse, Qualitätsmanagement

: Die Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre. Während der Berufsausbildung ist eine Zwischenprüfung durchzuführen. Sie soll vor dem Ende des zweiten Ausbildungsjahr stattfinden. Die Ausbildung schließt mit einer Gesellenprüfung ab.

Mein Weg ins Handwerk: Marcel Opitz

Was hat Sie motiviert, den Beruf des Informationselektronikers zu erlernen?

Ich wollte schon immer einen handwerklichen Beruf ausüben, der sich stetig weiterentwickelt und ein breites Aufgabenfeld besitzt. Mein Wunsch war es, einen Beruf zu erlernen, in dem man Menschen hilft, die Dinge, die wir tagtäglich nutzen und die uns umgeben, zu verstehen – und ihnen das Leben erleichtert.

Was gefällt Ihnen besonders am Handwerk des Informationselektronikers?

Mir gefällt es, jeden Tag eine neue Herausforderung zu haben und die Anforderungen einer stetig vernetzten und automatisierten Welt zu meistern. Ich setze Ideen und Projekte meiner Kunden in die Tat um und sehe am Ende eines jeden Tages, was ich geleistet habe. Selbst mit kleinsten Bauteilen kann ich Dinge erschaffen oder verändern.

Was möchten Sie jungen Leuten mit auf den Weg geben, die sich für dieses Gewerk interessieren?

Jeder, der sich für dieses Gewerk interessiert, sollte sich vorab über die verschiedenen Aufgabengebiete informieren. Es ist kein Beruf, in dem man sich den ganzen Tag in einer Werkstatt hinter dem Computer versteckt und keinen Kundenkontakt hat. Natürlich wird man auch mal „dreckig“, das sollte jedem bewusst sein. Dass am Anfang nicht alles einfach ist, davon sollte man sich nicht abschrecken lassen. Alles wissen kann niemand, man muss nur wissen, wo es steht. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen!