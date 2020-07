Berufe in Thüringen: Mit Fingerspitzengefühl eigene Ideen in die Tat umsetzen

Goldschmiede beschäftigen sich mit Schmuckstücken. Aus Edelmetall und Edelsteinen schaffen sie ihre eigenen Kreationen. Es gibt kaum jemanden, der nicht in den Bann edler Schmuckstücke mit ihrem faszinierenden Glanz gezogen wird. Viele Menschen tragen die Kreationen, um Stil zu zeigen, Individualität auszudrücken oder um bewundernde Blicke einzuheimsen. Goldschmiede machen das möglich. Sie können eigene Ideen in die Tat umsetzen – mit Fingerspitzengefühl vom Entwurf bis zur Fertigung. Dafür sollten sie mit den Grundlagen der Metallbearbeitung vertraut sein und Kenntnisse über Werkstoffe und Edelsteine sowie zeichnerisches Talent mitbringen. Jedes Schmuckstück ist Ausdruck von Persönlichkeit, Kreativität und handwerklichen Kunstfertigkeit. Dabei geht es nicht nur um die Optik. Denn du erhältst mit deiner Arbeit auch den Wert von Gegenständen. Das Restaurieren, Umarbeiten und Pflegen von Schmuckstücken und sakralen Gegenständen sorgen dafür.

Inhalt und Ablauf der Ausbildung

Ausbildungsinhalte:

Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes Arbeits- und Tarifrecht

Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Umweltschutz und rationelle EnergieverwendungInbetriebnahme von Maschinen sowie Warten von Betriebsmitteln

Auswählen, Vorbereiten, Handhaben und Lagern von Werk- und Hilfsstoffen

Planen von Arbeitsabläufen, Messen und Kennzeichnen, Kontrollieren von Arbeitsergebnissen

Gestalten und Darstellen von Schmuck und Gerät

Umformen von Metallen,Trennen und Abtragen, Fügen, Legieren und Schmelzen

Anfertigen von Kleinwerkzeugen, Schmuck mit Funktionsteilen, Ketten, Zargen und Fassungen

Behandeln von Oberflächen

Erkennen, Zuordnen und Handhaben von Edelsteinen und von organischen Stoffen

Gestalten von Schmuck, Formen von Schmuck und Schmuckteilen mit Hämmern und Punzen

Ausführen von von flächengestaltenden Techniken, Ausführen von Juwelentechniken

Vorbereiten und Durchführen von Schmuckguss, Fassen von Steinen in Zargen- und Krappenfassungen

Aufarbeiten, Reparieren und Umarbeiten von Schmuck, Planen und Anfertigen kompletter Schmuckstücke

Ausbildungsablauf:

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Während der Berufsausbildung ist eine Zwischenprüfung durchzuführen. Sie soll vor dem Ende des zweiten Ausbildungsjahres stattfinden.

Die Ausbildung schließt mit einer Abschlussprüfung ab.

Interview: Handwerk und Kunst vereint

Klarissa Damm (25) ist angestellte Meisterin bei „Gold- und Platinschmiede Kerstin Damm“.

Was hat Sie motiviert, den Beruf der Goldschmiedin zu erlernen?

Als Kind war ich oft mit in der Werkstatt meiner Mutter. Damals konnte ich mir nicht vorstellen, später in dem Beruf zu arbeiten. Dann bin ich einfach hineingewachsen. Je älter ich wurde, desto mehr wuchs mein Interesse und meine Begeisterung. Nach einem Praktikum in der Werkstatt setzte ich meinen Berufswunsch in einer Ausbildung um.

Was gefällt Ihnen besonders am Handwerk der Goldschmiedin?

Die Verbindung von Kreativität und handwerklichem Arbeiten mit den Händen. Mir liegt beides und deshalb ist es genau das Richtige für mich. Ich fühle mich nicht nur als Handwerkerin, sondern auch als Künstlerin.

Was möchten Sie jungen Leuten mit auf den Weg geben, die sich für dieses Gewerk interessieren?

Ich rate jungen Leuten, ein Praktikum zu machen und herauszufinden, ob der angestrebte Beruf auch wirklich etwas für sie ist. Manche Berufe, wie der Goldschmied, mögen nicht so verbreitet sein. Immer weniger lernen diesen Beruf. Es lohnt sich aus meiner Sicht dennoch, ein solches Handwerk zu erlernen und das alte Wissen und Können zu bewahren.