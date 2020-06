In Kooperation mit der Handwerkskammer Erfurt stellen wir hier verschiedene Handwerksberufe vor. Heute: Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Berufe in Thüringen: Mit Köpfchen und Spezialwerkzeug

Dank ihrer Hilfe läuft es immer und überall, wenn es um Wasser geht. Denn Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sorgen dafür, dass das kühle und warme Nass zuverlässig aus dem Hahn kommt. Beschäftigte in diesem Beruf statten Haushalte und Betriebe mit Wasseranschlüssen und Sanitäranlagen aus. Bei sehr großen industriellen Versorgungsanlagen gilt es dabei oftmals individuelle Lösungen zu finden. Sie bauen zudem Anlagen für die Wasserversorgung und -entsorgung, richten moderne Bäder ein und kümmern sich um umweltschützende Energietechnik wie etwa bei Solaranlagen. Auch erstellen und warten sie Heizungsanlagen und verstehen Regel- und Steuertechnik.

Mit Köpfchen und Spezialwerkzeug installieren und checken sie regelmäßig Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen – hochmoderne Systeme, bei denen es um Umweltschutz und Energieeinsparung geht. Dabei arbeiten Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik auf Baustellen oder direkt beim Kunden zu Hause. Als fachkundiger Berater haben sie Kontakt mit Menschen und erklären dem Kunden die Anlagen.

Bei der Installation und Wartung von Gasgeräten und -leitungen ist Sorgfalt lebensnotwendig. Das ist aber nicht die einzige Anforderung. Wer den Beruf ergreifen möchte, sollten auch mit englischsprachigen Unterlagen umgehen können, sich mit Vorschriften auskennen und gerne im Team arbeiten. Wer diese Voraussetzungen mitbringt, hat die richtigen Fähigkeiten, um eine berufliche Laufbahn als Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik einzuschlagen.

Inhalt und Ablauf der Ausbildung

Ausbildungsinhalte:

Prüfen und Messen von Anlagen und Anlageteilen

Manuelles Trennen, Spanen und Umformen

Instandhalten von Betriebsmitteln und versorgungstechnischen Anlagen und Systemen

Installieren von elektrischen Baugruppen und Komponenten in versorgungstechnischen Anlagen und Systemen

Montieren und Demontieren von Rohrleitungen und Kanälen sowie von versorgungstechnischen Anlagen und Systemen

Herstellen elektrischer Anschlüsse von Komponenten versorgungstechnischer Anlagen und Systeme

Montieren von Mess-, Steuerungs-, Regelungs- und Sicherheitseinrichtungen versorgungstechnischer Anlagen und Systeme

Berücksichtigen von nachhaltigen Energie- und Wassernutzungssystemen

Durchführen von Dämm-, Dichtungs- und Schutzmaßnahmen

Berücksichtigen bauphysikalischer, bauökologischer und ökonomischer Rahmenbedingungen

Kundenorientierte Auftragsbearbeitung

Gebäudemanagementsysteme

Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht

Sicherheit und Gesundheitsschutz, Umweltschutz

Betriebliche, technische und kundenorientierte Kommunikation

Planen und Vorbereiten von Arbeitsabläufen sowie Kontrollieren und Beurteilen der Arbeitsergebnisse

Schwerpunkt und Fachrichtung:

Sanitärtechnik, Heizungstechnik, Lüftungs- und Klimatechnik, Erneuerbare Energien und Umwelttechnik

Ausbildungsablauf:

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Die Zwischenprüfung (Teil 1 der Gesellen-/Abschlussprüfung) soll vor dem Ende des 2. Ausbildungsjahres durchgeführt werden.

Die Ausbildung schließt dann mit einer Gesellen-/Abschlussprüfung ab.

Daniel Morning (31) ist Meister und Standortleiter für Erfurt bei der Frank Mathias GmbH Foto: Daniel Morning / Handwerkskammer Erfurt

Was hat Sie motiviert, den Beruf des Anlagenmechanikers für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik zu erlernen?

Ich wollte schon immer einen handwerklichen Beruf mit vielen Abwechslungsmöglichkeiten erlernen. Es war eine glückliche Fügung, dass es ausgerechnet der Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik wurde.

Was gefällt Ihnen besonders am Handwerk des Anlagenmechanikers für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik?

Am meisten gefallen mir an diesem Handwerk die umfangreichen Tätigkeiten, die Abwechslung sowie der direkte Kundenkontakt. Was gibt es Schöneres als einen glücklichen und zufriedenen Kunden, nachdem er sein neues Bad oder seine neue Heizungsanlage abgenommen hat oder nachdem wir ihm bei einer Heizungsstörung helfen konnten.

Was möchten Sie jungen Leuten mit auf den Weg geben, die sich für dieses Gewerk interessieren?

Wir brauchen mehr junge und animierte Menschen, die sich für das Handwerk interessieren und einen entsprechenden Beruf erlernen möchten. In unserem Gewerk kann man sich frei entfalten und verschiedene Richtungen einschlagen. Es gibt nicht viele Berufe mit solch einem Umfang an komplexen Aufgaben und die Möglichkeit, diese selbstständig umzusetzen. Ich empfehle jedem jungen Menschen mit handwerklichen Ambitionen, in unsere Welt einzutauchen.