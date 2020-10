Berufe in Thüringen: Ob Verbrenner oder E-Auto

Es ist eine runde Sache, wenn der Motor rund läuft. Tut er dies nicht, ist das ein Fall für den Kraftfahrzeugmechatroniker oder die -mechatronikerin. In diesem Beruf beschäftigen sie sich aber nicht nur mit dem Motor, sondern auch mit Fahrwerk, Bremsen oder Abgasanlage. Sie kümmern sich um Wartung und Reparatur moderner Fahrzeuge, zu deren Ausstattung viel Elektronik gehört.

Bits, Bytes und Bremstrommeln

Dabei ist der Umgang mit entsprechend modernen Mess- und Prüfgeräten gefragt, mit denen der Kraftfahrzeugmechatroniker oder die -mechatronikerin die Fehler im System aufspüren. Aber nicht nur das: Trotz aller Computertechnik ist jedes Fahrzeug ein komplexes mechanisches Gebilde, welches durch einen Verbrennungsmotor und zunehmend auch durch einen E-Motor angetrieben wird. Auch hier reparieren und warten sie, denn Kraftfahrzeugmechatroniker kennen sich in beiden Bereichen aus – von der Diagnose und Behebung der Fehler bis hin zur Probefahrt. Ob PKW, LKW oder Motorrad: Dieser Beruf wird für Autofans sicher nicht langweilig.

Die Flotte im Griff

Für Kraftfahrzeugmechatroniker oder -mechatronikerin gibt es viele Einsatzorte: nicht nur in Werkstätten, sondern auch bei Herstellern, Importeuren oder Unternehmen mit eigenem Fuhrpark. Stets arbeiten sie mit ihren Kunden im Team und sorgen mit handwerklicher Sorgfalt dafür, dass deren Fahrzeuge sicher sind und funktionieren.

Inhalt und Ablauf der Ausbildung

Ausbildungsinhalte:

Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht

Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes

Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit

Umweltschutz

Planung und Vorbereitung von Arbeitsabläufen sowie Kontrollieren und Bewerten der Arbeitsergebnisse

Betriebliche und technische Kommunikation

Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen

Bedienen von Fahrzeugen und Systemen

Außerbetriebnahme und Inbetriebnahme von fahrzeugtechnischen Systemen

Messen und Prüfen an Systemen

Durchführen von Service- und Wartungsarbeiten

Diagnostizieren von Fehlern und Störungen an Fahrzeugen und Systemen

Demontage, Reparatur und Montag von Bauteilen, Baugruppen und Systemen

Durchführen von Untersuchungen an Fahrzeugen nach rechtlichen Vorgaben

Aus-, Um- und Nachrüstung von Fahrzeugen

Ausbildungsablauf:

Die Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechatroniker dauert 3,5 Jahre.

Während der Berufsausbildung ist Teil eins der Gesellenprüfung durchzuführen. Sie soll vor dem Ende des zweiten Ausbildungsjahres stattfinden.

Die Ausbildung schließt mit Teil zwei der Gesellen-/Abschlussprüfung ab.

„Es stehen alle Wege offen“ – Gesichter des Handwerks

Maximilian Weber aus Magdala arbeitet bei der Max Schultz Automobile GmbH Co. KG

Was hat Sie motiviert, den Beruf des Kraftfahrzeugmechatronikers zu erlernen?

Maximilian Weber (27) aus Magdala ist Kraftfahrzeugmechatroniker. Foto: HWK Erfurt

Ich war auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz, der mein Interesse an Autos und mein handwerkliches Geschick mit einer abwechslungsreichen Tätigkeit verbindet. Ein Bürojob oder eine Tätigkeit in der Industrie, bei denen man tagtäglich dasselbe tut, waren für mich nicht vorstellbar. Für mich ist es etwas Besonderes, für den Automobilhersteller Mercedes zu arbeiten und dennoch in meiner Heimatregion zu bleiben.

Was gefällt Ihnen besonders am Handwerk des Kraftfahrzeugmechatronikers?

Besonders reizt mich die Abwechslung im Arbeitsalltag. Auf der einen Seite gibt es Routinetätigkeiten, bei denen ich stets schneller und besser werden kann. Auf der anderen Seite gibt es Diagnosethemen, bei denen ich meinen Kopf einschalten muss und die mich hin und wieder vor Herausforderungen stellen. Mit jedem meiner Handgriffe helfe ich einem Kunden und trage zu seiner Verkehrssicherheit bei.

Was geben Sie jungen Menschen mit auf den Weg, die sich für diesen Beruf interessieren?

Fest steht: Der Job ist interessant. Wenn man handwerklich begabt ist und sich für das Zusammenspiel von mechanischen, elektronischen und digitaltechnischen Systemen interessiert, ist der Beruf des KFZ-Mechatronikers optimal. Die Ausbildung bildet die Basis für eine grenzenlose Entwicklung in der Automobilbranche. Wer heute KFZ-Mechatroniker lernt, kann morgen Kundendienstberater, Verkäufer oder Geschäftsführer eines Autohauses werden. Wenn man gut ist und seine Ziele verfolgt, stehen einem alle Möglichkeiten offen. Das hat jeder selbst in der Hand.