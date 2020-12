Berufe in Thüringen: Vom Mähdrescher bis zum Traktor

Bodenbearbeitung, Ernte und Umweltpflege: In der Landwirtschaft kommen teilweise riesige Fahrzeuge, Maschinen und Anlagen zum Einsatz. Ähnliches gilt für Baustellen, im Forst oder auf Sport- und Golfplätzen.

Wenn ein Mähdrescher, ein Traktor oder ein anderes Gerät defekt ist, kommen Land- und Baumaschinenmechatroniker ins Spiel.

Vom klassischen Pflug bis Hightech-Maschinen

Die unterschiedlichen Maschinen haben es in sich: Hydraulik, Pneumatik, Elektronik und Elektrik. Mit Köpfchen und Laptop müssen Land- und Baumaschinenmechatroniker Fehler aufspüren – und, wenn es darauf ankommt, manchmal auch richtig anpacken. Als Tausendsassa reparieren sie selbstständig Motoren und Getriebe – vom Mähdrescher bis hin zu Forst- und Baumaschinen. Auch Gartengeräten und Maschinen für die Landschaftspflege nehmen sie sich an.

Zupacken, ob in der Werkstatt oder an der frischen Luft

In diesem Beruf gibt es Abwechslung in Hülle und Fülle: Man arbeitet in Reparaturwerkstätten oder an der frischen Luft. Man ist im Service für Traktoren, Um- und Anbaugeräte sowie in der Kundenberatung tätig.

Zupacken müssen Land- und Baumaschinenmechatroniker sowohl draußen als auch drinnen. Aber sie benötigen auch Talent und Wissen, um die Fahrzeuge, Maschinen und Anlagen instand zu setzen und zu warten. Alles in allem: Ein Wahnsinnsspektrum, das von Metallbearbeitung bis hin zu Hightech reicht.

Marcel Staufenbiel: „Immer mehr Köpfchen ist gefragt“

Was hat Sie motiviert, den Beruf des Land- und Baumaschinenmechatronikers zu erlernen?

Ich habe mich schon von Kindesalter an für Technik und Landmaschinen begeistert, hatte damit bereits früh Berührungspunkte. Natürlich hatte ich immer den Wunsch, selbst einen Traktor zu besitzen. Diesen habe ich mir bereits mit dem Kauf und der Restauration eines „MF 35“ (Massey Ferguson) aus dem Baujahr 1958 erfüllt.

Was gefällt Ihnen besonders am Handwerk des Land- und Baumaschinenmechatronikers?

Es ist eine abwechslungsreiche Tätigkeit und erfordert gutes handwerkliches Geschick sowie technisches Verständnis. Durch den stetig wachsenden Fortschritt und die zunehmende Komplexität der Landmaschinen ist natürlich auch immer mehr Köpfchen gefragt. Ebenso gehört ein guter Umgang mit Menschen dazu.

Was möchten Sie jungen Leuten mit auf den Weg geben, die sich für dieses Gewerk interessieren?

Das Handwerk ist ein wichtiges Fundament unserer Gesellschaft. Bei der Ausbildung zum Land- und Baumaschinenmechatroniker werden viele Fähigkeiten in einer Breite vermittelt, wie man sie in kaum einem anderen Berufsfeld wiederfindet.

Ausbildungsinhalte









Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht

Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes

Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit

Umweltschutz

Planen und Vorbereiten von Arbeitsabläufen sowie Kontrollieren und Bewerten von Arbeitsergebnissen

Qualitätsmanagement

Messen und Prüfen an Systemen

betriebliche und technische Kommunikation

Kommunikation mit internen und externen Kunden

Bedienen von Fahrzeugen und Systemen

Warten, Prüfen und Einstellen von Fahrzeugen und Systemen sowie von Betriebseinrichtungen

Montieren, Demontieren und Instandsetzen von Bauteilen, Baugruppen und Systemen

Messen und Prüfen

Fügen, Trennen, Umformen

Manuelles und maschinelles Bearbeiten

Warten, Prüfen und Einstellen von Fahrzeugen, Systemen und Betriebseinrichtungen

Eingrenzen und Bestimmen von Fehlern, Störungen und deren Ursachen sowie Beurteilen von Schäden

Instand setzen von Fahrzeugen, Systemen und Betriebseinrichtungen

Prüfen, Einstellen und Anschließen von mechanischen, hydraulischen, pneumatischen, elektrischen und elektronischen Anlagen und Systemen

Prüfen von Abgasen und Einrichtungen zur Emissionsminderung

Installieren von Maschinen und Anlagen

Herstellen und Prüfen von elektrischen Stromanschlüssen

Ausrüsten und Umrüsten mit Zubehör und Zusatzeinrichtungen

In- und Außerbetriebnehmen von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten und Anlagen

Übergeben von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten und Anlagen





Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre. Während der Berufsausbildung ist Teil 1 der Gesellen-/Abschlussprüfung durchzuführen. Sie soll vor dem Ende des zweiten Ausbildungsjahres stattfinden. Die Ausbildung schließt mit einer Gesellen-/Abschlussprüfung ab.