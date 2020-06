München. Der frühere Wirecard-Chef Markus Braun ist festgenommen worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft München am Dienstag mit.

Bilanzskandal: Ex-Wirecard-Chef Braun festgenommen

Der vor wenigen Tagen wegen des Bilanzskandals zurückgetretene frühere Chef des Finanzdienstleisters Wirecard, Markus Braun, ist festgenommen worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft München am Dienstag mit. Demnach sei bereits am Montag ein Haftbefehl beantragt worden, Braun habe sich Montagabend gestellt.

Die Staatsanwaltschaft wirft Braun vor, die Bilanzsumme und die Umsätze von Wirecard durch vorgetäuschte Einnahmen aufgebläht zu haben. Das Münchner Amtsgericht soll im Laufe des Tages über die Fortdauer der Haft entscheiden. Untersuchungshaft kann verhängt werden, wenn die Justiz von Flucht- oder Verdunkelungsgefahr ausgeht.

Wirecard: Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro

In dem Bilanzskandal geht es um mutmaßliche Luftbuchungen in Höhe von 1,9 Milliarden Euro, die das High-Tech-Unternehmen aus dem Münchner Vorort Aschheim an den Rand des Abgrunds getrieben haben.

Wirecard hatte Anfang der Woche eingeräumt, dass die Milliardensumme, die angeblich auf Treuhandkonten in Südostasien verbucht war, sehr wahrscheinlich nicht existiere. Im Zentrum des Skandals stehen der ehemalige Wirecard-Finanzchef in Südostasien und ein ehemaliger Treuhänder, der das mutmaßlich zum Großteil gar nicht existierende Geschäft mit Drittfirmen betreute.

Die Ermittler gehen nun jedoch davon aus, dass es Mitwisser beziehungsweise Mittäter in der deutschen Unternehmenszentrale gab. Die Münchner Staatsanwaltschaft ermittelt bereits seit Wochen gegen Braun, allerdings ursprünglich lediglich wegen des Verdachts, Anleger in zwei Ad-hoc-Mitteilungen falsch informiert zu haben.

Braun war nach Bekanntwerden des Skandals zurückgetreten. Seine ehemalige rechte Hand Jan Marsalek wurde vom Aufsichtsrat gefeuert. Marsalek hatte das Tagesgeschäft geleitet. (dpa/fmg)