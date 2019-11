Immer mehr Schnäppchenjäger haben auch in Thüringen das letzte Novemberwochenende für sich entdeckt. Mit Rabattschlachten als „Black Price Days“ oder gleich einer ganzen „Black Week“ locken die Händler Kunden auf ihre Internetseiten und in die Läden.

Ursprünglich in den USA gestartet, wo diese Aktion inzwischen einen Kult-Status genießt, haben in Deutschland zunächst die großen Internet-Versandhändler diese Möglichkeit aufgegriffen.

„Was im Onlinehandel begonnen hat, setzt sich zunehmend auch im stationären Handel durch“, bestätigte der Hauptgeschäftsführer des Einzelhandelsverbandes in Thüringen, Knut Bernsen, auf Anfrage. So sei die Zahl der Ladeninhaber im Freistaat, die sich an der Marketingaktion beteiligt, noch einmal um gut drei Prozent zum Vorjahr angestiegen. Mittlerweile sei rund jeder dritte Händler dabei.

Kleinere Händler springen auf den Zug auf

„Natürlich dominieren vor allem die Filialen der großen Handelsketten das Geschäft, doch auch viele kleinere Händler sind jetzt auch auf den Zug aufgesprungen“, sagt Bernsen. Das liege unter anderem auch daran, dass sich die Bekanntheit dieser Aktion deutlich erhöht hat. Hätten noch vor zwei Jahren nur rund drei Viertel der befragten Kunden angegeben, diese Rabattverkäufe zu kennen, seien es aktuell bereits 94 Prozent.

Zwar verringere sich mit den gewährten Preisnachlässen der Deckungsbeitrag für den einzelnen Händler, das hauptsächliche Ziel sei allerdings, einen Umsatzschub zu erreichen. Dieses letzte Novemberwochenende habe sich fest als Auftakt für das alljährliche Weihnachtsgeschäft etabliert, versichert Bernsen.

Diese – traditionell umsatzstärkste – Jahreszeit für den Handel soll die Kassen füllen und das Jahresgeschäft verbessern. „Wir hoffen auf ein Umsatzplus von etwa drei Prozent zum Vorjahr“, sagt Bernsen. Anlass zur Hoffnung geben demnach die hoffen Beschäftigtenzahlen und die Lohnsteigerungen der zurückliegenden Zeit.

Allerdings müsse sich der Handel das Weihnachtsgeschäft inzwischen mit anderen Branchen, etwa den Tourismusanbietern oder den Veranstaltern von Events und Konzerten teilen, räumt der Handelsexperte ein. Gutscheine für Einkäufe landen demnach genauso unter dem Weihnachtsbaum wie Eintrittskarten oder Reisegutscheine.

Manche Geschäfte verlängern Aktion bis Montagabend

Im Erfurter Einkaufszentrum Thüringen Park beteiligen sich laut Christiane Günther am Freitag alle 100 Geschäfte am „Black Price Day“. Man habe für die Schnäppchenjäger eigens die Öffnungszeiten des Centers und der Läden bis 22 Uhr verlängert. Rund um den Einkaufstempel stehen zudem kostenlose Parkplätze zur Verfügung.

Viele Lieblingsartikel zu absoluten Schnäppchenpreisen versprechen auch die mehr als 80 Geschäfte in der Jenaer Goethe Galerie. Sie laden die Kunden am Freitag zu den „Big Friday Deals“ mit zahlreichen Rabatten und Angeboten ein.

Auch in Thüringens drittgrößter Stadt Gera beteiligen sich zahlreiche Händler an der Rabattaktion. Darunter sind die Filialen von Deichmann, Douglas, H&M, Jack & Jones und Vero Moda ebenso wie die Einkaufscenter Gera Arcaden und Bieblach Center. Hier finden Kunden bereits jetzt zahlreiche Geschenkideen für das bevorstehende Weihnachtsfest und das oftmals zu günstigen Preisen.

In einigen Geschäften wird die Rabattaktion über das Wochenende hinaus bis zum Montagabend verlängert.