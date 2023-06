Blasmusik zum Start: Lufthansa fliegt wieder mit A380

München Fast ausgebucht ging es für die Maschine von München nach Boston. Wie sehen die weiteren Pläne der Lufthansa aus?

Nach drei Jahren Pause hat die Lufthansa den Linienbetrieb mit dem größten Passagierflugzeug der Welt, dem Airbus A380, wieder aufgenommen. Die erste Maschine startete heute - nach einer Verabschiedung mit Blasmusik und Lebkuchenherzen für alle Passagiere - um 15.35 Uhr von München nach Boston. Sie sei fast ausgebucht gewesen, sagte Unternehmenssprecherin Bettina Rittberger.

Die Lufthansa will dieses Jahr vier A380 in München stationieren, zwei weitere sollen im Winter als Reserve dazukommen. Im Juni ist Boston das einzige Ziel, ab dem 4. Juli kommt New York dazu. Mit dem Wechsel zum Winterflugplan im Oktober fliegen die Maschinen mit 509 Plätzen dann stattdessen nach Los Angeles und Bangkok.

Lufthansa hatte bereits vor der Corona-Flaute die vierstrahlige A380 aus Effizienzgründen aus der Flotte genommen und in Spanien geparkt. Aber aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage nach Flugtickets und der verzögerten Auslieferung bestellter Flugzeuge hat sich die Lufthansa entschieden, die bei Fluggästen und Crews beliebte A380 zu reaktivieren.