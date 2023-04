Boom bei Solaranlagen, Flaute bei der Windkraft

Erfurt. Zwei Drittel der Stromproduktion in Thüringen werden mit erneuerbaren Energien erzielt.

Die sauberen, erneuerbaren Energien sorgen inzwischen für rund zwei Drittel des in Thüringen erzeugten Stroms. Darauf verwies Energieminister Bernhard Stengele (Grüne)vor dem Tag der erneuerbaren Energien am 29. April. Während etwa die Zahl der Solaranlagen rasant wachse im Freistaat, herrsche dagegen beim Ausbau der Windenergie Flaute.

Nach Angaben der Landesenergieagentur Thega sind in diesem Jahr 4319 Solaranlagen in Betrieb gegangen und damit mehr als halb so viele wie im gesamten Vorjahr. Rund 1200 der 2023 bislang installierten Anlagen seien Balkonkraftwerke. Insgesamt produzieren derzeit 51.500 Solaranlagen mit einer Leistung von 2209 Megawatt in Thüringen klimafreundlichen Strom. Bis Jahresende wird mit mehr als 60 000 Anlagen gerechnet.

Schnellere Genehmigungen und breite Akzeptanz wichtig für Windenergie-Ausbau

Mehr Tempo ist aus Sicht der Energieagentur allerdings beim Ausbau der Windkraft erforderlich. In den ersten drei Monaten dieses Jahres ist in Thüringen demnach kein neues Windrad in Betrieb gegangen. Im ersten Quartal 2022 waren es zumindest noch vier neue Anlagen. Insgesamt erzeugen in Thüringen 865 Windräder mit 1796 Megawatt Leistung Strom.

Wichtig für den Ausbau insbesondere der Windenergie sei neben schnelleren Genehmigungen die breite Akzeptanz, sagte Energieminister Stengele. „Die wächst auch, wenn regional erzeugte Energie auch regional verteilt werden kann. Lokale Erneuerbare-Energien-Gemeinschaften können das leisten.“

Leicht gewachsen ist nach Agenturangaben zuletzt die Zahl der Biogasanlagen. Mehr als 400 Bioenergieanlagen seien in Betrieb. Diese erzeugen Biogas, indem sie vor allem Gülle aus der Schweine- und Rinderhaltung und pflanzliche Biomasse wie Mais vergären. Das so gewonnene Biogas wird in Blockheizkraftwerken in Strom und Wärme umgewandelt.