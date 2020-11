Borkenkäfer in Thüringen: Vier Millionen Festmeter Schaden

Der Borkenkäfer wird laut Thüringenforst in diesem Jahr im Freistaat einen Schaden von fast vier Millionen Festmeter Holz verursachen, nachdem dieser 2019 bei 2,3 Millionen lag. Das wäre ein historischer Höchstwert – gleichwohl bleibt dieser hinter den Prognosen des Frühjahrs zurück. Ein wechselhafter Sommer und die regelmäßige Sanierung durch Waldbesitzer und Förster seien die Gründe dafür, dass die schlimmsten Befürchtungen nicht eingetreten sind, sagt Thüringenforst-Vorstand Volker Gebhardt.

Vor allem die Fichte ist durch den Buchdrucker betroffen

Die dritte Borkenkäfergeneration, eine von mehreren Voraussetzungen für eine extreme Vermehrung in den Vorjahren, wurde auf Grund der Witterung regional nicht vollendet. Hilfreich war auch, dass bei der Holzernte hierzulande inzwischen etwa 100 Harvestersysteme zum Einsatz kommen – fast 50 Prozent mehr als noch vor fünf Jahren.

Nach wie vor ist vor allem die Fichte durch den Buchdrucker betroffen – 2020 beträgt der Schaden bei ihr etwa 3,5 Millionen Festmeter. Sie ist mit 38 Prozent Anteil der in Thüringen am meisten verbreitete Baum. Doch der Borkenkäfer – in den heimischen Wäldern gibt es 60 bis 80 verschiedene Varianten - befällt mittlerweile auch andere Arten. Wie Thüringenforst-Sprecher Horst Sproßmann mitteilt, wären das insbesondere die Weiß-Tanne, die Douglasie, die Lärche, die Kiefer, aber ebenfalls Laubbäume wie die Buche, die Eiche und die Esche. Obwohl sie sich dank stärkerem Wurzelwerk besser als die Fichte wehren können, seien sie durch die Dürre in den vergangenen Jahren vorgeschädigt und wurden so oftmals zum Absterben gebracht.

Jetzt wäre laut Gebhardt wichtig, in den Bemühungen nicht nachzulassen. „Je mehr Holz mit unter der Rinde überwinternden Borkenkäfern abgeschöpft wird, umso weniger Käfer werden im Frühjahr 2021 ausfliegen und Neubefall verursachen.“ Er empfiehlt, frischen Stehendbefall auch im Herbst und Winter konsequent aufzuarbeiten. Mittel- bis langfristig ist ein an den Klimawandel angepasster Waldumbau das Gebot, das bedeutet „mischen, mischen, mischen.“