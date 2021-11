Bundesweit Beste arbeitet in Jena: Ehrenpreis wird an Bürokauffrau verliehen

Jena. Eine 20-Jährige aus dem Saale-Holzland-Kreis wird am Freitag groß ausgezeichnet: Sie hat ihre Ausbildung mit dem bundesweit besten Ergebnis abgeschlossen.

„Ich konnte es erst nicht glauben, als mich die Frau von der Industrie- und Handelskammer informiert hat“, sagt Lisa-Marie Hüttich. Die 20-Jährige wird am Freitag in Gera als bundesweit beste Auszubildende im Fach Kauffrau für Büromanagement ausgezeichnet.

Im Sommer hatte sie ihre Ausbildung mit der Abschlussprüfung beendet und arbeitet heute in ihrem Ausbildungsunternehmen „Reha aktiv 2000“ in Jena. Hier nimmt sie im telefonischen Kundenservice Bestellungen auf, berät kranke und ältere Menschen zu den passenden Hilfsmitteln. „Ich wollte immer Menschen helfen“, sagt Lisa-Marie Hüttich, die zunächst geplant hatte, Kinderkrankenschwester zu werden. Doch dieser Wunsch vertrug sich nicht mit der Einschränkung, kein Blut sehen zu können.

60 Bewerbungen, 30 Einladungen, zwei Zusagen: Abiturienten werden bevorteilt

Die Berufsberatung der Arbeitsagentur in der Regelschule Dorndorf-Steudnitz (Saale-Holzland-Kreis) brachte sie schließlich auf die Idee, einen kaufmännischen Beruf anzugehen. Ein Praktikum in der Sachbearbeitung der Friedrich-Schiller-Universität Jena bestätigte diesen Wunsch. Mit einem sehr guten Realschulabschluss in der Tasche, schrieb sie 60 Bewerbungen. Nach 30 Bewerbungsgesprächen lagen ihr zwei konkrete Angebote vor. „Ich hatte den Eindruck, dass einige Firmen die Abiturienten bevorzugt haben“, sagt Lisa-Marie Hüttich.

Sie lernte an der Karl-Volkmar-Stoy-Schule in Jena, schnupperte bei „Reha aktiv 2000“ in verschiedenste Bereiche von der Abrechnungsabteilung über die Touren­planung bis ins Lager. Vier Prüfungen musste sie für den Abschluss bestehen. Kenntnisse in Word und Excel, Klausuren in Wirtschaft, Sozialkunde und Kundenbeziehungs­prozessen und eine mündliche Prüfung standen an. Dass sie sich bundesweit den Top-Platz sichert, hätte sie fast ahnen können. „Ich habe alle Prüfungen mit Eins und voller Punktzahl bestanden“, sagt sie stolz und freut sich über den unbefristeten Arbeitsvertrag.

Thüringerin will in der Heimat bleiben

Lisa-Marie Hüttich will ihrer Heimat Thüringen treu bleiben, weiter in Thierschneck bei der Familie wohnen. Dort verbringt sie viel Zeit mit den Kindern ihrer Schwester oder ihrem Hund. Die Fitness kommt aber trotz des Bürojobs nicht zu kurz: „Dreimal die Woche gehe ich ins Fitnessstudio.“

