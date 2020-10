Commerzbank in Apolda bleibt auch nach Corona geschlossen

Die Commerzbank in Apolda wird mit der Filiale in Weimar zusammengelegt.

Apolda. Serviceangebot wird mit Filiale in Weimar zusammengelegt. Suche nach Standorten für SB-Automaten in Apolda.

„Mein Bankberater, der schon längere Zeit in Weimar in der Schillerstraße ist, sagte mir vor Wochen, dass die Filiale in Apolda ab Mitte September geöffnet wird – und nun das“, schrieb uns eine Leserin, nachdem sie am Wochenende Geld in der Commerzbank-Filiale am Brauhof abhob und ein Schild entdeckte, auf dem „Wir ziehen um“ steht. Diese Zeitung erfragte beim Geldinstitut die Hintergründe.