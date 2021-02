Corona setzt Eisenacher Start-up-Unternehmen besonders zu

Das Ehepaar Janine und Michael Beyer im Büro ihrer Firma Glasmahl in Eisenach.

Eisenach. „Glasmahl“ wird nach der Gründung als Lieferant von Essen in Einweckgläsern im Oktober 2019 gleich zweimal gebremst. Es fehlt an Kapital.

Frisch zubereitetes Essen, nachhaltig in Einweckgläsern verpackt, mit dieser Geschäftsidee waren Janine und Michael Beyer im Oktober 2019 in Eisenach an den Start gegangen. Ehe das Start-up-Unternehmen steil gehen konnte, brachte der erste Lockdown früh Sand ins Getriebe. Im Sommer nahm „Glasmahl“ dann Fahrt auf, brachte das junge Geschäft wieder ins Rollen, um vom nächsten Lockdown erneut gebremst zu werden.