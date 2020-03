Erfurt. Die hohe Nachfrage nach der Corona-Soforthilfe brachte am Montag die Server der Aufbaubank an die Grenze. Viele konnten nicht einmal das richtige Formular downloaden. Hier finden Sie alle wichtigen Dokumente und Erklärungen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Corona Soforthilfe für Thüringer Unternehmen: Hier bekommen Sie den Antrag als Download

Die Nachfrage nach Soforthilfen für Selbstständige und Unternehmen war am Montag in Thüringen so groß, dass der Server für Antragsformulare vorübergehend zusammengebrochen ist. Dass die Internetseite der Thüringer Aufbaubank zeitweise nicht erreichbar gewesen sei, hänge mit der massiven Zahl der Zugriffsversuche zusammen, sagte ein Sprecher des Thüringer Wirtschaftsministeriums auf Anfrage.

Thüringen hat wegen der Corona-Pandemie Soforthilfen für Kleinst- und Kleinunternehmen sowie unter anderem auch für Freiberufler in Aussicht gestellt. Sie sollen je nach Anzahl der bei ihnen gegebenenfalls Beschäftigten bis zu 30.000 Euro als Zuschuss erhalten können.

Live-Blog Coronavirus: 362 Infizierte in Thüringen - Antragsformular für die Aufbaubank

Download Antragsformular für die Thüringer Corona-Soforthilfe

Downloads

Erklärungspapier: So beantragen Sie die Soforthilfe richtig

Downloads