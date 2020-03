Sorge vor dem Coronavirus: Was Arbeitnehmer wissen müssen.

Was Arbeitgeber zur Bekämpfung des Coronavirus tun können

Epidemie Coronavirus-Infektion: Volles Gehalt auch in der Quarantäne

Coronavirus-Infektion: Volles Gehalt auch in der Quarantäne

Das Coronavirus hat auch die Wirtschaft und Unternehmen in Deutschland erfasst. Große Messen wie die Tourismusmesse ITB in Berlin oder die Internationale Handwerksmesse in München werden abgesagt, Bilanzpressekonferenzen ins Internet verlagert und Betriebe lassen ihre Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten. Die Unsicherheit unter den Beschäftigten wächst. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wie lange bekommt ein an Corona erkrankter Mitarbeiter sein Gehalt weitergezahlt? Erkrankte Beschäftigte erhalten in den ersten sechs Wochen ihr Gehalt vom Arbeitgeber fortgezahlt. Ab der siebten Woche gibt es Krankengeld. Dieses entspricht 70 Prozent des Bruttolohns, aber maximal 90 Prozent des Nettolohns. Was erhalten Betroffene, die nicht selbst erkrankt sind, aber zu Hause oder an einem anderen Ort in Quarantäne kommen? Hier greift das Infektionsschutzgesetz. Die Beschäftigten bekommen ebenfalls sechs Wochen lang ihr Gehalt vom Arbeitgeber. Die Kosten dafür werden dem Unternehmen jedoch von der zuständigen Gesundheitsbehörde des jeweiligen Bundeslandes zurückerstattet, berichtet die Techniker Krankenkasse. Ab der siebten Woche erhalten die Betroffenen eine Entschädigung in Höhe des Krankengeldes, die die Behörden direkt auszahlen. Das Unternehmen stellt wegen eines Verdachts auf Covid-19 den Betrieb ein. Gibt es dennoch Lohn? „Grundsätzlich besteht die Pflicht zur Entgeltzahlung“, sagt Aziza Yakhloufi, Fachanwältin für Arbeitsrecht bei der Kanzlei Rödl & Partner. Die Verbreitung einer Krankheit liege im Bereich der Risiken, die der Arbeitgeber trägt. Wenn die Mitarbeiter arbeitswillig und arbeitsfähig sind, gibt es keinen Grund, die Gehälter nicht zu überweisen. Können Betriebsärzte anordnen, dass die Belegschaft zu Hause bleiben muss? Betriebsärzte werden durch den Arbeitgeber beauftragt und melden ihre Erkenntnisse in erster Linie an diesen zurück. Bei Covid-19-Verdacht müssen sie sich aber mit den Gesundheitsämtern in Verbindung setzen – und diese können im Extremfall eine Betriebsschließung veranlassen. Können Berufstätige zu Hause bleiben, wenn die Kita geschlossen wird? Grundsätzlich müssen Beschäftigte selbst für die Betreuung des Kindes sorgen. „Auf jeden Fall sollten Eltern mit dem Arbeitgeber sprechen und nach Lösungen suchen“, rät die Arbeitnehmerkammer Bremen. Heimarbeit kann eine Lösung sein. Wenn man im Falle einer Erkrankung das Haus nicht verlassen soll, wie kommt man an die Krankschreibung? Für das Coronavirus gilt, wie für alle Erkrankungen: Für eine Krankschreibung muss man auf jeden Fall zum Arzt. „Sollte jemand einen konkreten Corona-Verdacht haben, sollte er in der Praxis anrufen“, empfiehlt die Kassenärztliche Vereinigung. Der Arzt entscheidet, wie er mit dem Fall am besten umgeht. Welche Pflichten hat der Arbeitgeber? Arbeitgeber haben eine Fürsorgepflicht gegenüber ihren Arbeitnehmern – und diese gilt besonders in Zeiten erhöhter Gesundheitsgefahr. „Das heißt, sie müssen vorbeugende Maßnahmen ergreifen“, sagt Yakhloufi. Der erste Schritt ist der Hinweis auf Hygieneregeln. Der Betrieb sollte klarstellen: Wer sich krank fühlt, soll zu Hause bleiben. Wenn die Infektionswelle rollt, ist Homeoffice eine gute Option. Die Firmen dürfen Mitarbeiter nicht in Gebiete auf Dienstreise schicken, vor denen das Außenministerium ausdrücklich warnt. Infektions-Prävention: Corona-Angst? Seehofer will Merkels Hand nicht schütteln Ich habe Angst, mich im Job oder auf dem Weg dorthin anzustecken. Darf ich zu Hause arbeiten? Es gibt kein grundsätzliches Recht auf Homeoffice. „Nur, wenn der Arbeitnehmer konkrete Symptome aufweist und diese vom Arzt bestätigt sind, dürfte er gegebenenfalls von zu Hause arbeiten“, sagt Yakhloufi. Solange das Unternehmen nicht anweist, zu Hause zu bleiben, müssen die Mitarbeiter in die Firma. Ein Reiseveranstalter wird zahlungsunfähig, weil ihm das Geschäft wegbricht. Was passiert nun? Es gilt das normale Insolvenzrecht. Hier unterscheiden sich Probleme aufgrund einer Epidemie nicht von allen anderen Ursachen für Zahlungsschwierigkeiten. Wenn kein Geld mehr da ist, um die Mitarbeiter zu bezahlen, dann sind auch die Gerichte machtlos. Coronavirus - Fakten und Verhaltenstipps Sollt man dem Arbeitgeber melden, wenn man in einem Land mit vielen Coronafällen war? Grundsätzlich geht es Arbeitgeber nichts an, wohin man in den Urlaub fährt. „Es greifen jedoch Ausnahmen“, sagt Anwältin Yakhloufi. Wer in Ländern war, für die das Auswärtige Amt eine Reisewarnung ausgesprochen hat, sollte dies dem Unternehmen mitteilen, wenn sich Symptome zeigen. Es gehe auch um die Sicherheit der Kollegen. Was ist zu tun, wenn man von einer Reise aus China oder Italien mit Husten oder Fieber zurückkehrt? „Menschen, die aus Risikogebieten nach Hause kommen oder Kontakt zu infizierten Personen hatten, sollten in Quarantäne bleiben“, sagt Swantje Middeldorff von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. Dann sollte ein Arzt einen Test durchführen. 