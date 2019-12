Darum zahlt Thüringen mehr Exportförderung an Unternehmen

Im Jahr 2019 haben mehr Thüringer Unternehmen von der Exportförderung des Landes profitiert. Laut Wirtschaftsministerium erhielten 318 mittelständische Betriebe, darunter besonders viele aus Ostthüringen, finanzielle Unterstützung bei der Erschließung neuer Absatzmärkte. 2018 waren es 224 – ein Anstieg um gut 40 Prozent.

Die Nachfrage nach der Exportförderung des Landes sei ungebrochen, sagt Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD). Die 1,6 Millionen Euro Fördermittel flossen insbesondere für Messebeteiligungen und in die Kontakt­anbahnung zu potenziellen Geschäftspartnern im Ausland.

Neben Einzelmessen förderte das Land zehn Firmengemeinschaftsstände auf Auslandsmessen und internationalen Messen in Deutschland mit 400.000 Euro. Aus Ostthüringen profitierten 160 Firmen von einem Zuschuss zu einer Messe, aus Mittelthüringen 72.

Thüringer Industrie verdient mehr als jeden dritten Euro im Ausland

„Trotz schwieriger weltwirtschaftlicher Rahmenbedingungen war der Export 2019 erneut ein Motor der wirtschaftlichen Entwicklung in Thüringen“, sagt Tiefensee. So lagen die Ausfuhren der Thüringer Industrie mit 9,1 Milliarden Euro von Januar bis September 2019 um 4,8 Prozent über dem Vorjahreszeitraum, während die Industriebetriebe deutschlandweit nur ein Plus von 0,6 Prozent erreichen. Die Exportquote beträgt 37 Prozent, so dass die Industrie mehr als jeden dritten Euro im Ausland verdient.

„Im Gesamtjahr 2019 dürfte die Thüringer Industrie beim Export­volumen erstmals die Marke von zwölf Milliarden Euro übertreffen“, sagt der Wirtschaftsminister. Zusätzliche Absatzchancen sieht er neben Europa in den USA, Asien und zunehmend auch in Afrika. Der Export werde langfristig ein wesentlicher Treiber für das Wirtschaftswachstum in Thüringen bleiben, sagt Tiefensee.

Das Land will Unternehmen auch künftig bei der Anbahnung neuer Geschäfte unterstützen. Dazu sollen auch Delegationsreisen beitragen. Mögliche Ziele in den nächsten beiden Jahren sind China, Japan, die USA und Brasilien, Südafrika oder Großbritannien.

