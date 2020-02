Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Das wird ein Hingucker“: Carl Zeiss AG stellt Details für neuen Standort in Jena vor

Die Carl Zeiss AG hat den Entwurf für den großangelegten Neubau auf dem früheren Schott-Areal in Jena angepasst. Neue Erkenntnisse während der Detailplanung und der Abrissarbeiten haben das nötig gemacht, sagte Vorstandschef Professor Michael Kaschke am Donnerstag in Jena. Das Investitionsvolumen steigt auf etwa 350 Millionen Euro. Der erste Entwurf mit einer Kostenschätzung in Höhe von 300 Millionen Euro war im Oktober 2018 vorgestellt worden. „Damit ist der Standort Jena in den nächsten fünf Jahren mit Abstand das größte Bauprojekt für Zeiss“, so Kaschke. Einen Hingucker nannte Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) den Entwurf.

Der hat sich nicht grundsätzlich geändert. Die Formen etwa mit optischen Elementen wie Prismen bleiben bestehen und sollen sich ins Stadtbild einfügen. „Wir denken hier nicht nur in einem Zeitraum von 10 bis 15 Jahren, sondern weit darüber hinaus“, so Kaschke. Der Zeitplan bleibt: Der Abriss der alten Gebäude auf dem Gelände soll bis zum Sommer abgeschlossen sein. 15 bis 20 Lkw mit Abraum verließen im Durchschnitt pro Tag das Gelände. Bei Bedarf werde mit mobilen Lärmschutzwänden gearbeitet, um die Belastung für das Umfeld in Maßen zu halten. Intakt ist derzeit noch das Jenaer Bildungszentrum, wo die praktischen Grundlagen für Auszubildende unter anderem von Zeiss, Schott und Jenoptik gelegt werden. Dessen Umzug hat sich verzögert und soll nun im Mai und im Juni dieses Jahres in ein saniertes Gebäude im Gewerbegebiet in Göschwitz erfolgen. Umzug ab 2024 geplant Zeiss-Vorstandschef Professor Michael Kaschke (rechts) erklärt Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) die Neuheiten des Architekten-Entwurfs, der in zahlreichen Details verändert wurde. Foto: Florian Girwert / OTZ Der Rohbau soll bis 2022 abgeschlossen sein, die Bauarbeiten insgesamt weitgehend bis 2023. Der Umzug in die Neubauten von den Standorten bei Lichtenhain und im Gewerbegebiet Göschwitz nahe der Autobahn A 4 soll dann ab 2024 erfolgen. Besonders sensible Teile der Produktion aber sollen länger in Lichtenhain bleiben. Man müsse zunächst sicherstellen, dass die neuen Gebäude in der Nähe der Bahngleise den „hohen Schwingungsanforderungen“ wirklich genügen, dann erst sollen die letzten Fertigungsbereiche umziehen. Das Heizkraftwerk im Jenaer Süden wird mit dem Umzug deutlich weniger Fernwärme produzieren müssen. Derzeit nimmt Zeiss nach eigenen Angaben in Jena 4 bis 5 Megawatt Leistung über Fernwärme ab. Das soll auf einen Bruchteil zurückgeschraubt werden. Stattdessen setzt man auf erneuerbare Energien, um den Kohlendioxid-Fußabdruck möglichst auf null zu reduzieren. Geothermische Energie soll über 150 Bohrlöcher gewonnen werden, durch die kaltes Wasser in den Boden geleitet und erwärmt wieder nach oben gefördert wird. Die Löcher sollen zwischen 90 und 100 Meter tief werden. Auch Strom aus Sonnenenergie spielt eine wichtige Rolle für den Neubau. Der Rest des Bedarfs soll über Ökostrom gedeckt werden. Da der Standort mitten in der Stadt gelegen ist, wollen Stadt und Unternehmen den Autoverkehr möglichst nicht ausweiten. Der öffentliche Nahverkehr soll am attraktivsten für den Weg zur Arbeit sein. Wer wie bereits heute zahlreiche Mitarbeiter aus Hermsdorf, Stadtroda, Weimar oder Erfurt nach Jena pendelt, hat vom Westbahnhof aus nur wenige Schritte zu laufen. Zudem plant die Firma eine große Zahl überdachter und gesicherter Fahrrad-Stellplätzen. Wer dennoch mit dem Auto anreist, soll über eine Mitfahr-App für das Smartphone dazu bewegt werden, mit anderen Mitarbeitern zusammen zu fahren. Der Carl-Zeiss-Neubau Zeiss baut oberhalb des Jenaer Westbahnhofs auf einer Fläche von acht Hektar eine Bruttogeschossfläche von 110.000 Quadratmetern.

Etwa 2500 Mitarbeiter sollen am neuen Standort arbeiten. Dafür werden die Standorte in Göschwitz und Lichtenhain ab 2024 aufgegeben.

Die Abrissarbeiten auf dem ehemaligen Schott-Gelände sollen bis Sommer andauern.

Täglich verlassen etwa 15 bis 20 Lkw mit Abraum das Gelände.

Bisher nutzen weniger als 10 Prozent der Zeiss-Mitarbeiter ein Job-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr. Das soll deutlich mehr werden. Auch für Radfahrer soll der Standort attraktiv sein – bis hin zu überwachten Stellplätzen und Duschen.