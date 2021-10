Dax bleibt unter Druck

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main. Der Dax hat am Montag seine Ende vergangener Woche erlittenen Verluste ausgeweitet. Der deutsche Leitindex gab im frühen Handel um 0,19 Prozent auf 15.127,67 Punkte nach.

Für den MDax der mittelgroßen Börsenwerte ging es minimal auf 34 138,87 Punkte nach unten. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone fiel um 0,3 Prozent.

Experten machen den Anlegern aktuell wenig Hoffnung auf einen goldenen Herbst. Bei der US-Notenbank steht ein Tritt auf die Bremse bei der ultralockeren Geldpolitik wohl unmittelbar bevor. Auch sorgen sich die Investoren um Inflation und Konjunktur wegen der coronabedingten Lieferkettenprobleme.

Zudem geht in China das Drama um den schwer angeschlagenen Immobilienriesen Evergrande weiter. Dessen Aktien sowie die seiner Hausverwaltung wurden an der Börse in Hongkong vom Handel ausgesetzt.

