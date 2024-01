Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Börse in Frankfurt

Börse in Frankfurt Dax fällt weiter zurück

Frankfurt/Main Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am Freitag vor der Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten zurückhalten. Der Leitindex Dax fiel im frühen Handel um 0,64 Prozent auf 16.510,96 Punkte. Für den MDax, dem Index der mittelgroßen Werte, ging es um 0,53 Prozent auf 25.970,94 Punkte abwärts. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 büßte 0,80 Prozent auf 4438,23 Punkte ein.

Das Interesse richtet sich auf Inflationszahlen aus dem Euroraum am Vormittag sowie auf den monatlichen US-Arbeitsmarktbericht am frühen Nachmittag. Die Jahresendrally an den Aktienbörsen hatte von der Hoffnung auf baldige Zinssenkungen profitiert. Vor allem mit Blick auf die US-Notenbank Fed waren jüngst aber einige Zweifel aufgekommen, ob die Währungshüter wirklich schon früh im Jahr 2024 eine erste Leitzinssenkung vornehmen werden. Das lastete auf den Kursen.