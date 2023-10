Dax geht Schwung aus nach Erholungsrally

Frankfurt/Main Nach der Erholungsrally am Vortag ist beim Dax zur Wochenmitte erst einmal Konsolidierung angesagt. Der deutsche Leitindex verlor in den ersten Handelsminuten am Mittwoch 0,33 Prozent auf 15.372,22 Punkte. Beeinträchtigt durch einen Kurssturz bei Fresenius Medical Care (FMC) sackte der MDax der mittelgroßen Unternehmen am Morgen sogar um 1,36 Prozent auf 25.444,57 Punkte ab. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,6 Prozent bergab.

Nach der Erholungsrally am Vortag ist beim Dax zur Wochenmitte erst einmal Konsolidierung angesagt. Der deutsche Leitindex verlor in den ersten Handelsminuten am Mittwoch 0,33 Prozent auf 15.372,22 Punkte. Beeinträchtigt durch einen Kurssturz bei Fresenius Medical Care (FMC) sackte der MDax der mittelgroßen Unternehmen am Morgen sogar um 1,36 Prozent auf 25.444,57 Punkte ab. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,6 Prozent bergab.

Moderate Töne von US-Notenbankern, die auf eine neuerliche Zinspause in den Vereinigten Staaten hoffen lassen, hatten zuletzt die Sorgen wegen des akuten Konflikts im Nahen Osten in den Hintergrund gedrängt. Nun warten die Anleger auf die am Nachmittag anstehende Erzeugerpreis-Statistik aus den USA. Am Abend veröffentlicht zudem die US-Notenbank Fed das Protokoll zu ihrer September-Sitzung. Von beidem erhoffen die Anleger Hinweise für den weiteren geldpolitischen Kurs der Fed.