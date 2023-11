Dax gibt leicht nach

Frankfurt/Main Vor Inflationssignalen aus der Euroregion und den USA herrscht am deutschen Aktienmarkt Zurückhaltung. Der Dax gab in den ersten Handelsminuten am Dienstag um 0,16 Prozent auf 15.941,74 Punkte nach. Die Daten zu den Teuerungsraten stehen am Mittwoch und Donnerstag auf der Agenda.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab um 0,36 Prozent auf 26 017,81 Zähler nach. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 sank um 0,23 Prozent auf 4344,22 Punkte.