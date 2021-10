Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Börse in Frankfurt

Börse in Frankfurt Dax knickt ein

Frankfurt/Main. Nach einem stabilen Wochenauftakt ist der deutsche Aktienmarkt am Dienstag wieder in die Knie gegangen. Der Dax fiel in den ersten Handelsminuten um 1,17 Prozent auf 15.021,04 Punkte.

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte verlor 0,92 Prozent auf 33.228,93 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone büßte rund 1,3 Prozent ein. Anleger treiben Sorgen wegen der Verschuldung vieler chinesischer Immobilienkonzerne sowie Inflationsängste um.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:211012-99-566254/2