Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Börse in Frankfurt

Börse in Frankfurt Dax rutscht auf Siebenmonatstief

Frankfurt/Main Der Dax ist am Freitag klar unter die Marke von 15.000 Punkten gerutscht. In den ersten Handelsminuten büßte der deutsche Leitindex 1,14 Prozent auf 14.874,42 Punkte ein und markierte den tiefsten Stand seit knapp sieben Monaten. Er folgte damit den schwachen Vorgaben aus Übersee - auf Wochensicht zeichnet sich ein Verlust von rund zwei Prozent ab. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor am Freitagmorgen 1,19 Prozent auf 24.147,21 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,2 Prozent bergab.

Schon am Vortag war der Dax im Handelsverlauf erstmals seit Anfang Oktober unter 15.000 Punkte gerutscht, hatte sich aber wieder etwas berappelt. Die Aktienmärkte weltweit leiden unter den Sorgen vor einer Eskalation des Kriegs zwischen Israel und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas.