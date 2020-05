Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Börse in Frankfurt

Börse in Frankfurt Stimmung am Aktienmarkt trübt sich weiter deutlich ein

Frankfurt/Main. Am deutschen Aktienmarkt hat sich die Stimmung der Anleger nach den Verlusten am Donnerstag weiter kräftig eingetrübt.

Zur Sorge über die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise, die bereits vor dem verlängerten Wochenende belastet hatte, gesellte sich die Furcht vor einem Wiederaufflammen der Konflikte zwischen den USA und China. Hinzu kamen zahlreiche, wegen der Corona-Krise schwache Quartalsberichte und Unternehmensausblicke.

Der Dax büßte am Montag im frühen Handel 2,88 Prozent auf 10.548,61 Punkte ein. Für den MDax ging es um 3,09 Prozent auf 22.340,42 Punkte abwärts. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone, gab um 3,13 Prozent auf 2836,31 Punkte nach.

Es sei wohl eine Fehleinschätzung gewesen, dass angesichts der Virus-Krise der Handelskonflikt nur noch ein "Relikt aus alten Zeiten" sei, kommentierte Marktanalyst Milan Cutkovic von AxiTrader. "Dass nun beide Themen in Kombination die Aktienkurse nach unten befördern können, ist eine neue Erfahrung, die die Anleger mit dem Start in den neuen Börsenmonat machen müssen." Laut Cutkovic brauchen Anleger daher "in den kommenden Wochen starke Nerven".

Angesichts dieser neuen Eskalation im Verhältnis der beiden weltgrößten Volkswirtschaften rückten die Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung des Virus - und damit die Hoffnung auf eine schnellere Wirtschaftserholung - in den Hintergrund. Zudem herrscht nach wie vor auch Furcht vor einer zweiten Infektionswelle.

Um marktkonforme 2,6 Prozent büßten die Aktien der Allianz ein, die am Donnerstag nach Börsenschluss ihre Jahresziele gestrichen hatte. Auch die Lufthansa gaben mit minus 2,6 Prozent marktkonform nach. In dieser Woche könnte die Entscheidung über milliardenschwere Staatshilfen und deren Bedingungen fallen.

Für Wirecard ging es um 4,6 Prozent nach unten, nachdem sowohl die HSBC als auch Morgan Stanley nach der Sonderprüfung der Bilanz durch die Wirtschaftsprüfer der KPMG ihre Kaufempfehlungen gestrichen haben. Besonders deutlich allerdings litten angesichts des wieder aufgeflammten Konflikts zwischen den USA und China die Autowerte. Europaweit war die Branche Schlusslicht. Daimler hielten im Dax die rote Laterne mit minus 6,5 Prozent.

Der Mobilfunkanbieter Freenet strich wegen befürchteter Refinanzierungsprobleme im Zuge der Corona-Krise seine Dividende für 2019. Für die Aktie ging es daraufhin im Index der mittelgroßen Werte um 11,5 Prozent abwärts.

Thyssenkrupp brachen sogar um fast 17 Prozent ein. Der angeschlagene Stahlkonzern wird laut einem Pressebericht wegen der Corona-Krise von den Milliarden aus dem Verkauf der Aufzugssparte weniger als geplant in den Umbau stecken können.

Im SDax sackten die Papiere von Klöckner & Co um knapp 12 Prozent ab. Der Stahlhändler verdoppelte im ersten Quartal seinen Verlust im Vergleich zum Vorjahr.