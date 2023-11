Dax startet mit leichtem Plus

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main Der Dax ist am Dienstag mit leichten Gewinnen in den Handel gestartet. Am Vormittag stieg der deutsche Leitindex um 0,21 Prozent auf 15.934,88 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank hingegen um 0,47 Prozent auf 26.271,79 Zähler. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 zeigte sich kaum verändert.

Zu Kursschwankungen führten wie bereits am Vortag Nachrichten aus der Forschung. Enttäuschende Studiendaten zum Krebsmedikament Pelabresib ließen den Aktienkurs von Morphosys um zuletzt 28 Prozent einbrechen. Die Papiere des Biotech-Unternehmens büßten damit in den vergangenen acht Börsentagen rund die Hälfte ihres Wertes ein. Am Vortag waren Bayer-Aktien unter anderem wegen des Abbruchs der klinischen Studie mit dem Medikamenten-Hoffnungsträger Asundexian auf Talfahrt gegangen.

Neue Zielvorgaben bis 2026 verschafften dem Aktienkurs des Rüstungskonzerns und Automobilzulieferers Rheinmetall ein Kursplus von bis zu 5,8 Prozent. Bei 295 Euro markierten die Papiere ein neues Rekordhoch. Rheinmetall will bis 2026 profitabler werden als bislang erwartet.

Unterdessen macht der Finanzinvestor Permira beim Softwareanbieter Teamviewer weiter Kasse. Durch die Platzierung von 13 Millionen Aktien sinkt der Anteil von knapp 21 Prozent auf rund 14 Prozent. Die Papiere wurden für 13,90 Euro das Stück angeboten. Zuletzt notierten sie acht Prozent tiefer und damit unter dem Platzierungspreis.