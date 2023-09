Dax verliert leicht

Frankfurt/Main Der Dax hat am Donnerstag seine jüngste Verlustserie fortgesetzt. Der deutsche Leitindex gab um 0,24 Prozent auf 15.704,10 Punkte nach. Für den MDax der mittelgroßen Titel ging es um 0,36 Prozent auf 27.338,77 Zähler nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,19 Prozent.

Der Dax hat am Donnerstag seine jüngste Verlustserie fortgesetzt. Der deutsche Leitindex gab um 0,24 Prozent auf 15.704,10 Punkte nach. Für den MDax der mittelgroßen Titel ging es um 0,36 Prozent auf 27.338,77 Zähler nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,19 Prozent.

Zuvor seien an der New Yorker Börse an der Wall Street Wirtschaftsdaten von den Anlegern negativ aufgenommen worden, erklärte Analyst Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management. Am Markt stelle man sich nun auf einen möglicherweise längeren Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank ein.