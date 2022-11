Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Börse in Frankfurt

Börse in Frankfurt Dax vor neuen Wirtschaftsdaten im Plus

Frankfurt/Main Der Dax ist am Mittwoch mit Gewinnen in den Handel gestartet. Vor wichtigen Wirtschaftsdaten und einer mit großem Interesse erwarteten Rede des US-Notenbankpräsidenten legte er um 0,64 Prozent auf 14.446,66 Punkte zu. Der MDax der mittelgroßen Werte stieg um 0,39 Prozent auf 25.455,34 Zähler. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone, gewann 0,64 Prozent auf 3959,63 Punkte.

Der Dax ist am Mittwoch mit Gewinnen in den Handel gestartet. Vor wichtigen Wirtschaftsdaten und einer mit großem Interesse erwarteten Rede des US-Notenbankpräsidenten legte er um 0,64 Prozent auf 14.446,66 Punkte zu. Der MDax der mittelgroßen Werte stieg um 0,39 Prozent auf 25.455,34 Zähler. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone, gewann 0,64 Prozent auf 3959,63 Punkte.

In greifbarer Nähe bleibt das jüngste Hoch im Dax seit Juni, das das Börsenbarometer in der vergangenen Woche bei etwas unter 14 600 Punkten erreicht hatte. Ein Ausbruch aus dem jüngsten Schwankungsbereich jedoch scheint vorerst nicht in Sicht.