Börse in Frankfurt Dax wendet moderat ins Plus

Frankfurt/Main Nach ihrem schwächeren Start sind die wichtigsten Indizes am deutschen Aktienmarkt am Freitag bis zum Mittag in die Gewinnzone gestiegen. Der Dax legte zuletzt um 0,29 Prozent auf 15.573,14 Punkte zu, nachdem er in der Frühe noch auf ein Tief seit Ende März gefallen war. Nach einer bisher schwach verlaufenen Woche und dem besonders kräftigen Kurssturz am Vortag herrscht weiterhin allgemein Vorsicht vor den später anstehenden wichtigen US-Arbeitsmarktdaten. Auf Wochensicht hat der deutsche Leitindex bislang mehr als dreieinhalb Prozent eingebüßt.

Auch der MDax der mittelgroßen Unternehmen konnte sich nach dem jüngsten Kursrutsch etwas stabilisieren und rückte zuletzt um 0,42 Prozent auf 26.820,97 Punkte vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat mit 0,05 Prozent nahezu auf der Stelle bei 4225,17 Zählern.