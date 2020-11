Der Anlass fehlt: Vielerorts bleiben Läden im Advent sonntags dicht

In vielen Thüringer Städten droht der traditionelle einkaufsoffene Sonntag im Advent in diesem Jahr auszufallen. Laut der Regeln im Thüringer Ladenöffnungsgesetz bedarf es eines offiziellen Anlasses mit größeren Besucherzahlen in den Innenstädten, damit Geschäfte an einem Sonntag im Advent ihre Türen öffnen dürfen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

In den zurückliegenden Jahren ermöglichten die Weihnachtsmärkte in vielen Kommunen einen Sonntagseinkaufsbummel am ersten oder zweiten Adventssonntag. Doch in immer mehr Städten - darunter Erfurt und Jena - sind die Weihnachtsmärkte als Folge der Corona-Pandemie in diesem Jahr bereits abgesagt.

Anders sieht es gegenwärtig dagegen noch in Weimar aus. „Wir bereiten uns derzeit auf den Weihnachtsmarkt 2020 vor", bestätigte der Sprecher der Stadtverwaltung Andy Faupel am Donnerstag auf Anfrage.

Da die aktuelle Verordnung des Landes zur Eindämmung der Pandemie noch bis zum 30. November gelte, habe man den möglichen Starttermin für den diesjährigen Weihnachtsmarkt auf Dienstag, den 1. Dezember, verschoben.

Dadurch sei eine Ladenöffnung am ersten Adventssonntag, in diesem Jahr der 29. November, nicht möglich. „Kann der Markt stattfinden, sollen die Händler in der Innenstadt die Gelegenheit bekommen, am 6. Dezember zum zweiten Advent ihre Läden zu öffnen", erläuterte Faupel die aktuellen Pläne der Stadt.

Natürlich wäre eine Entzerrung des Weihnachtsgeschäfts durch die Chance auf die Ladenöffnung an Adventssonntagen wünschenswert, sagte der Geschäftsführer des Handelsverbandes Thüringen Knut Bernsen. Er könne sich Sonderregelungen aus Pandemiegründen durchaus vorstellen.

Corona-Krise führte zu erheblichen Umsatzeinbußen

Allerdings müsse man die Entwicklung im Blick behalten. Aktuell hielten sich die Umsätze der Händler in Innenstädten ohnehin in Grenzen. Nach seiner Kenntnis haben Suhl und Bad Salzungen den Weihnachtsmarkt noch nicht abgesagt, auch in Eisenach denke man über einen verkürzten Markt nach.

Die Corona-Krise habe im Einzelhandel, insbesondere bei den innenstadtprägenden Sortimenten wie Textilien und Schuhen, zu erheblichen Umsatzeinbußen geführt und damit den Konkurrenzkampf mit dem Online-Handel verschärft, warnte die Industrie- und Handelskammer Ostthüringen.

Mit Blick auf die besondere Situation in diesem Jahr und die existenzbedrohende Lage bei vielen Händlern sei eine unbürokratische Lösung nötig, die einen verkaufsoffenen Sonntag im Advent ermögliche.

Die Jenaer Stadtspitze appelliert an das Land Thüringen, eine Sonderregelung für Kommunen zu ermöglichen, welche die Märkte abgesagt haben. Den lokalen Händlern und Händlerinnen solle diese Möglichkeit unbedingt eröffnet werden.

