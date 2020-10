Der verlorene Schatz: Eine Hommage an Weimar Porzellan

Susanne Katzenberg besitzt den Mut einer Riesin: Ohne einen Auftrag- und Geldgeber im Rücken startete sie im Mai 2019 ein ambitioniertes Buchprojekt – einfach weil es sie schmerzte, wie vor knapp zwei Jahren mit Weimar-Porzellan in Blankenhain (Weimarer Land) ein weiteres ostdeutsches Traditionsunternehmen sang- und klanglos von der Bildfläche verschwand. Bei einer Wanderung war die Hamburger Fotografin zufällig auf die Fabrik und den Hinweis gestoßen, dass dort Anfang 2019 der Ausverkauf beginnt. Katzenbergs Interesse war geweckt und ihre – für ein Nordlicht eher untypische – kommunikative Art der Türöffner, um bald darauf mit langjährigen Mitarbeitern sprechen und in Ruhe die Fabrikräume durchstreifen zu dürfen.

Was sie sah und hörte, wühlte Susanne Katzenberg im Innersten auf: Denn sie begegnete Menschen, die teils Jahrzehnte in der Manufaktur gearbeitet und deren Überlebenskampf nach der Wende miterlebt hatten. Menschen auch, die – wie es in dem jetzt vorliegenden Buch die junge Porzellinerin Maria Berger ausdrückt – die Qualität von Porzellan buchstäblich erfühlen können. Die Fotografin sah zudem Werkstätten, die wie eben erst verlassen wirkten, sah wandhohe Regale voller halb fertiger Stücke, die von handwerklichem Können zeugten und nun genauso einstaubten wie etwa der Formenfundus.

Auch jetzt, nach mittlerweile 15 Streifzügen durch die Fabrik, nach Monaten, in denen immer mehr Dinge aus den Hallen verschwanden, manches einen Käufer fand, anderes mutwillig zerstört wurde, kann es die 53-Jährige kaum fassen, dass hier etwas für Thüringen so Relevantes und Typisches ausgelöscht wurde.

Schatz an Wissen, Können und Kreativität

„Mich entsetzt die Achtlosigkeit, mit der das geschah“, sagt sie. Die Hamburgerin, die schon mehrere Fotobücher über untergegangene Orte veröffentlichte, will sich kein Urteil darüber anmaßen, warum es mit der Porzellanfabrik derart bergab ging und es dem technischen Know-how zum Trotz nicht gelang, die Traditionsmarke neu aufzustellen. Aber sie will mit ihrem Buch „Unverloren“, mit Fotos und Texten zumindest dokumentieren, welcher Schatz an Wissen, Können und Kreativität dem Land Thüringen mit der Schließung dieses Werkes verloren geht.

Aus der Serie „UNVERLOREN - Hommage an Weimar Porzellan“. 2019 Blick in das Formenlager von Weimar Porzellan. Foto: Susanne Katzenberg

Und: Susanne Katzenberg will etwas davon bewahren. Denn bei den Recherchen über Weimar-Porzellan stieß sie auf die Vase „Tini“, eine schlichte und zeitlose Form aus den 60er Jahren, die sie übernommen hat. Die Rechte für drei weitere Vasen sicherte sich der mit ihr befreundete Weimarer Design- und Interieur-Spezialist Mark Pohl, der einen deutlich nüchterneren Blick auf Weimar-Porzellan hat, aber ebenfalls das Potenzial einzelner Modelle erkennt. „Wir haben zusammen mit Stirn- und Taschenlampen den Formenfundus durchforstet“, erinnert sich Susanne Katzenberg. Später nahm sie Kontakt zu Designer Peter Smalun auf, weil es ihr wichtig war, dass er der Neuauflage seiner „Tini“ seinen Segen gibt. „Und so bin ich nun“, erzählt Susanne Katzenberg lachend, „auch noch Unternehmerin geworden.“

Denn mit Martin Pössel hat sie in Weimar-Legefeld einen jungen Produzenten gefunden, der die Vase jetzt in kleinen Serien herstellt: in Biskuitporzellan statt mit klassischem Glasurbrand und in sechs verschiedenen Pastelltönen. So wirkt die einst als Reminiszenz an das Bauhaus entstandene „Tini“, die eigens in Faltkisten von Brückner Kartonagen in Geschwenda verpackt wird, plötzlich ganz modern.

Viel Herzblut in Buch gesteckt

Susanne Katzenberg würde sich freuen, wenn das lokal produzierte Designobjekt gut ankommt, weil Weimar-Porzellan damit ein Stück weit fortleben würde. Aber natürlich auch, weil ihr der Erlös hilft, das Buch zu finanzieren, in das sie und alle anderen Beteiligten viel Herzblut gesteckt haben. Mit der Thüringer Staatskanzlei, dem Blankenhainer Unternehmen Grafe, der TEAG, der Sparkasse Mittelthüringen und Mark Pohl haben sich indes inzwischen auch eine Handvoll Sponsoren gefunden, die uneingeschränkt hinter dem Projekt „Unverloren“ stehen. Ohne sie wäre es gar nicht möglich gewesen.

Aus der Serie „UNVERLOREN - Hommage an Weimar Porzellan“ / 2019 Die reproduzierten Vasen TINI in der Modellstube der Fabrik von Weimar Porzellan. Farben: weiß, rosé, hellblau, blassgelb, mint, grau. Erhältlich über www.projekt-unverloren.de Foto: Susanne Katzenberg

Anderthalb Jahre hat Susanne Katzenberg all ihre Zeit in die Beschäftigung mit Weimar-Porzellan, mit der Porzellanherstellung überhaupt, in die Interviews, die fotografische Arbeit und das Sichten und Auswählen von rund 4000 Aufnahmen investiert. Hat sich keinen Urlaub und kaum ein freies Wochenende gegönnt. „Aber das Projekt hat mir auch Trost gespendet“, sagt sie. Nicht nur, weil es sie wirklich gefesselt hat und die Substanz bot, nach der sie vorher eine Weile vergeblich gesucht hat. Es half ihr auch durch eine persönlich sehr schwere Zeit. Denn mitten in der Corona-Krise und in der Produktionsphase des Buches verstarb ihre Mutter.

Ihr, der Töpferin Utta Courtin, hat die Autorin ihr großartiges Buch gewidmet.

Susanne Katzenberg: Unverloren. Hommage an Weimar Porzellan Thüringen. 128 Seiten, 101 Abbildungen, ISBN 978-3-86228-213-5. Das Buch erscheint am 13. Oktober 2020. Mehr zum Projekt unter www.projekt-unverloren.de

