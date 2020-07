Die Bahn will laut Presseberichten 30 neue Hochgeschwindigkeitszüge des Typs Velaro kaufen. Die Züge von Siemens sind eine Weiterentwicklung des ICE 3 und schon in verschiedenen Variationen in Deutschland unterwegs.

Foto: Markus Mainka via www.imago-images.de / imago images/Aviation-Stock