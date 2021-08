Berlin Tagelang mussten Bahnreisende zittern - nun gibt es vorerst Gewissheit: Die GDL hat nach Abstimmung Streiks bei der Bahn beschlossen.

Die Gewerkschaft deutscher Lokführer (GDL) hat das Ergebnis ihrer Urabstimmung vom Dienstagmorgen verkündet: Bahnreisende müssen sich auf Streiks einstellen. 95 Prozent der Mitglieder hätten für Arbeitskampfmaßnahmen gestimmt, verkündete der GDL-Bundesvorsitzende Claus Weselsky im Anschluss an die Abstimmung. 75 Prozent der Stimmen wären mindestens nötig gewesen. "Dieses Ergebnis zeigt auch sehr deutlich die Stimmung in der Belegschaft der Bahn", sagte Weselsky.

Der Streik soll bereits heute ab 19.00 Uhr für den Güterverkehr beginnen. Ab 2.00 Uhr nachts am Mittwoch werde dann auch der gesamte Personenverkehr und die Infrastruktur bestreikt. Insgesamt soll der Streik bis Freitag, den 13. August 2.00 Uhr andauern. Der Zeitraum sei absichtlich so gewählt, um den Wochenend- und Ferienverkehr möglichst wenig zu beeinflussen, sagte Weselsky.

GDL-Chef wird deutlich: Bahn-Management bedient sich schamlos bei den Angestellten

In seiner Verkündung griff der GDL-Chef das Management der Bahn heftig an. "Die Bahn hat in den letzten Wochen und Monaten nichts unversucht gelassen, als über Tricksen und Täuschen der Öffentlichkeit ein Zerrbild zu vermitteln und so zu tun, als hätten sie uns immer wieder neue und verbesserte Angebote gemacht." Nichts davon sei Realität.

"Wer den Arbeitnehmerinnen und Arbeiternehmen in die Tasche greift und sich schamlos bedient, der hat eine Antwort verdient, wie wir sie geben werden." Mit Blick auf die Belastungen während der Corona-Pandemie forderte er einen Tarifabschluss vergleichbar mit dem des öffentlichen Dienstes.

