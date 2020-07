In der deutschen Industrie scheint es wieder aufwärts zu gehen: Industrieroboter schweißen in einer Volkswagen Autofabrik Teile an.

Deutsche Industrie erholt sich etwas von Corona-Einbruch

Die deutsche Industrie hat sich im Mai etwas von dem scharfen Einbruch in der Corona-Krise erholt. Die Produktion des verarbeitenden Gewerbes stieg gegenüber dem Vormonat um 7,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

Analysten hatten jedoch mit einem stärkeren Zuwachs um durchschnittlich 11,1 Prozent gerechnet. Im März und April war die Produktion stark gefallen. Nach einer neuen Umfrage des Ifo-Instituts hellt sich die Stimmung in der Industrie jedoch auf.

Dass die Krise immer noch schwer wiegt, zeigt der Jahresvergleich des Statistischen Bundesamts. Verglichen mit dem Vorjahresmonat ging die Gesamtherstellung um 19,3 Prozent zurück.

Das Vorkrisenniveau ist noch lange nicht erreicht: Im Vergleich zu Februar liegt die Gesamtproduktion 19 Prozent niedriger, die Autoproduktion ist sogar nur halb so hoch. Im Februar waren die Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie noch nicht in Kraft.

Die Industrieunternehmen erwarten in den kommenden drei Monaten mehrheitlich eine Zunahme ihrer Produktion, wie das Münchner Ifo-Institut mitteilte. Der Produktionsindikator im Juni stieg auf plus 4,3 Punkte, nach minus 19,5 im Mai. Erstmals nach drei Monaten überwiegt damit der Anteil an Unternehmen, die ihre Produktion ausweiten wollen.

In der Autoindustrie herrscht laut Ifo-Institut Aufbruchstimmung. Der Index sprang in diesem Sektor auf plus 50 Punkte, nach plus 24 Punkten im Mai. Deutlich negativer sind die Erwartungen noch bei den Maschinenbauern, für die sich die Lage nur unwesentlich verbessert hat: Die Mehrheit der befragten Unternehmen rechnet nicht mit einer Ausweitung der Produktion in den nächsten drei Monaten; der Produktionsindex im Juni lag bei minus 26 Punkten, nach minus 33 im Mai.

