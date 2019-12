Deutschlands bester Nachwuchs-Busfahrer kommt aus Jena

Die großen Busse und die vielen Menschen, die damit tagtäglich befördert werden, haben Oliver Lißner schon in seiner Kindheit begeistert. Die logische Konsequenz – der Berufswunsch Busfahrer.

„Das stand für mich schon in der zweiten Klasse fest“, bestätigt der junge Jenaer. Also setzte er den Plan aus frühen Kindertagen auch konsequent um und bewarb sich nach dem Abitur am Otto-Schott-Gymnasium in seiner Heimatstadt beim Jenaer Nahverkehr um eine Lehrstelle.

Dort hatte er zuvor schon ein Schülerpraktikum absolviert und seinen Berufswunsch bestätigt gesehen. Seine Ausbildung zur Fachkraft im Fahrbetrieb hat der 22-jährige inzwischen überaus erfolgreich abgeschlossen.

Mit einem Prüfungsergebnis von 98 der möglichen 100 Punkte war Oliver Lißner bundesweit der Beste seine Jahrgangs in diesem Berufsbild. In Berlin durfte er sich dafür vor wenigen Tagen ehren lassen, heute folgt die Auszeichnung in der Industrie- und Handelskammer Ostthüringen in Gera.

„Es war eine tolle Veranstaltung in Berlin“, verrät Oliver Lißner. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hielt im Maritim-Hotel in der deutschen Hauptstadt die Festrede, Entertainerin Barbara Schöneberger moderierte die Gala der Besten.

Inzwischen ist der junge Mann wieder in seiner Geburtsstadt und im Berufsalltag angekommen und fährt täglich Busse oder Straßenbahnen durch Jena. „Das macht mir großen Spaß“, sagt Lißner. Das Jenaer Nahverkehrsunternehmen hat ihn natürlich sofort nach dem Lehrabschluss in eine Festanstellung im Fahrdienst übernommen.

Die unterschiedlichen Arbeitszeiten – je nach Dienstplan – machen ihm nichts aus, versichert er. „Wenn ich nachts acht Stunden fahre, danach acht Stunden schlafe, bleiben mir immer noch acht Stunden für Hobbys, Freunde und Familie“, so Lißner. Das sei letztlich alles eine Frage der Organisation und Planung. Jeder Fahrer müsse dabei für sich den richtigen Rhythmus finden. Er fahre zum Beispiel gerne in den Tagesrandlagen.

Pläne hat Oliver Lißner auch für seine berufliche Zukunft. Ab dem Wintersemester 2020 will er sich an der Technischen Universität in Dresden im Fach Verkehrsingenieurswesen einschreiben. „Das Erstellen der Fahr- und Dienstpläne finde ich genauso spannend wie das Fahren“, erläutert er seine Motivation für das Studium.

Auf das Lenkrad im Bus will der junge Jenaer allerdings nicht verzichten. Mit dem Unternehmen hat er sich bereits über die Möglichkeit unterhalten, als Werkstudent weiterhin in einem zeitlich begrenzten Umfang Busse und Bahnen durch die Saalestadt steuern zu dürfen.

„Ich fühle mich wohl in meiner Heimatstadt und in meiner Firma“, kann sich OIiver Lißner seine berufliche Zukunft längerfristig im Jenaer Nahverkehr vorstellen. Aber auch nach einem erfolgreichen Studienabschluss – zuvor muss er allerdings erst einmal fünf Jahre lang in Hörsälen und Seminarräumen aktiv sein – gedenkt er nicht, permanent hinter dem Schreibtisch in einem Büro zu bleiben.

„Ich möchte, so oft es mir zeitlich möglich ist, den Schreibtisch immer mal wieder gegen das Steuer tauschen“, kündigt Lißner an. Es sei ihm wichtig „weiter an der Front“ sein zu können und den Kontakt zu den Fahrerkollegen und den Fahrgästen nicht zu verlieren.