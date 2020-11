Eine Frau für alle Notfälle: Binz-Chefin gewinnt Unternehmerpreis

Ilmenau. Der Ernst-Abbe-Preis für innovatives Unternehmertum geht an Cathrin Wilhelm: Sie hat den Rettungswagen-Hersteller Binz in Ilmenau neu aufgebaut.

Cathrin Wilhelm hatte das Volontariat bei der Sendung Elf99 schon in der Tasche, als sie in der Wendezeit bei einem Termin als Kabelträgerin auf Lothar Späth traf. Der spätere Jenoptik-Vorstandschef riet der jungen Frau, doch lieber ein Fachstudium aufzunehmen. Sie folgte der Empfehlung: Am Mittwoch wird die geschäftsführende Gesellschafterin der Binz Ambulance- und Umwelttechnik GmbH mit dem Ernst-Abbe-Preis für innovatives Unternehmertum geehrt.

Auf dem Firmengelände in Ilmenau warten hunderte Transporter auf ihren Umbau zum Spezial­fahrzeug. Nach der Aufrüstung verlassen sie das Werk als Rettungs­wagen, Polizeifahrzeuge oder Gefängnistransporter. Die Auftrags­bücher sind prall gefüllt. 220 Mitarbeiter arbeiten im Vollbetrieb, Tendenz steigend.

Muttergesellschaft verursacht Insolvenz von Thüringer Tochter

Im Jahr 2015 vor dem Einstieg von Cathrin Wilhelm blickte Binz in Ilmenau mit seinen damals gerade 130 Mitarbeitern angesichts des geringen Auftragsbestandes in eine unsichere Zukunft. Die Mutter­gesellschaft aus Baden-Württemberg hatte sich stets an den Gewinnen des nach der Wende eröffneten Produktionsstandortes erfreut. Als nach der Wirtschafts- und Finanzkrise einmal Verluste zu tragen waren, kündigte die Mutter den Gewinnabführungsvertrag, was die Tochter wegen einer daraus resultierenden Steuernachzahlung in die Planinsolvenz trieb.

Cathrin Wilhelm, 1972 in Karl-Marx-Stadt geboren, kam in jener Zeit erstmals mit ihrer Beratungs­gesellschaft Buchheim mit Binz in Kontakt. Ihr Team war darauf spezialisiert, Firmen in wirtschaftlichen Nöten zu helfen. Es gelang, mit dem thailändischen Konzern RMA einen Investor zu finden. Doch die Partnerschaft fruchtete nicht wie erhofft. Cathrin Wilhelm ging selbst ins Risiko und übernahm das Kerngeschäft als geschäftsführende Gesellschafterin in eine neu gegründete Firma.

Anfangs schlaflose Nächte wegen schwacher Auftragslage

Erfahrungen hatte die Kauffrau bei Forus, einem Anbieter für Zerkleinerungsanlagen in Mecklenburg-Vorpommern, gesammelt. Den nötigen Neuaufbau in Ilmenau meisterte sie mit einem breiten Führungsteam. „Anfangs hatte ich schlaflose Nächte ob der kritischen Auftragslage“, sagt die Unternehmerin. Sie entschied sich gegen notwendige Entlassungen, hangelte sich von Auftrag zu Auftrag. Selbstbewusstsein, so sagt sie heute, musste sie der Belegschaft erst einimpfen. Die vielen Jahre als verlängerte Werkbank hatten ihre Spuren hinterlassen: „Keiner schaute von der Arbeit hoch, kaum einer grüßte. Das Wir-Gefühl fehlte damals völlig.“

Wenn die Chefin heute durch die Fertigung läuft, kommt sie keine 20 Meter weit ohne Gruß oder kurzen Plausch. Die Investitionen in den Standort stärken das Selbstbewusstsein. Eine hochmoderne Möbeltischlerei fertigt nun die passgenaue Inneneinrichtung für die Spezialfahrzeuge. Qualität und Innovationen locken neue Kunden. Die Rettungswagen bieten beispielsweise besonders viel Platz im Inneren, weil Binz Lagerschränke in den Hintertüren einbaut. Oder UVC-Strahler befreien den Patientenraum von Viren und Bakterien und sparen so Rettungskräften viel Zeit bei der Zwischenreinigung.

Das Unternehmen wagt sich auch an Spezialprojekte, wie fahrende Operationssäle für Peking oder Führungsleitstände für die Feuerwehr, die ganze Lkw-Spezialaufbauten füllen. Zu den Kunden gehört auch die Bundeswehr. In Summe liefert Binz in diesem Jahr 1500 Fahrzeuge aus.

Cathrin Wilhelm sagt, sie wolle Binz in den Steigflug bringen. „Wir stehen auf der Startbahn, rollen gerade an.“ Doch Rückschläge blieben nicht aus. Regionale Banken verweigerten dem neuen Unternehmen Kredite. Dabei soll Binz weiter wachsen. Die Chefin sucht Kooperationspartner in der fragmentierten Branche, um gemeinsam eine größere Marktmacht zu entfalten. Weitere Konstrukteure will sie einstellen: „Wer frisch von der Uni kommt, darf hier an Projekten mitwirken, bei denen er bei großen Automobilisten erst 30 Jahre arbeiten müsste, um überhaupt in die Sitzung zu dürfen.“

Rückhalt durch die Familie

Cathrin Wilhelm gehört in ihrer Wahlheimat dem Vorstand des Literaturfestivals Potsdam an und drückt in ihrer Freizeit RB Leipzig die Daumen. „Ohne meine Familie bin ich wie ohne mein Team nicht viel“, sagt die Mutter eines Sohnes. Jüngst übernahm sie im Ehrenamt ein Aufsichtsratsmandat im Institut für Mikroelektronik- und Mechatronik-Systeme in Ilmenau.

Thüringen ist inzwischen der alleinige Binz-Standort: Die einstige Muttergesellschaft in Baden-Württemberg ist liquidiert, während in Ilmenau die Geschäfte sprießen. Ihren früheren Tippgeber Lothar Späth hat die Unternehmerin übrigens noch einmal bei einer Geschäftsreise im Flugzeug getroffen. Er erinnerte sich nicht an die Begegnung, die Cathrin Wilhelms Leben so nachhaltig verändert hatte. Gedankt hat sie ihm trotzdem.

