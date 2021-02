Greiz: Eine Viertelstunde zum Schutz der Mitarbeiter und Partner

Greiz/Langenwetzendorf. Der Greizer Jens Geißler lässt in seinen Unternehmen regelmäßig Corona-Tests durchführen.

Nicht jeder Unternehmer kann seine Angestellten zum Arbeiten nach Hause schicken. Unternehmer Jens Geißler beispielsweise ist das mit seinen Firmen Blechtech in Greiz und Feutron in Langenwetzendorf nur bedingt möglich. Ihm ist der Schutz seiner Mitarbeiter natürlich dennoch wichtig und deshalb lässt er sie regelmäßig auf Corona testen. Corona-Lockdown wird in Thüringen verlängert - Kritik von der Opposition