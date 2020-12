Der Verein "Eine faire Welt " bietet fair gehandelte Produkte in einem Laden in der Burgstraße Sondershausen an. Anette Rudolph zeigt einige der Produkte.

Sondershausen. Am Freitag hat der Eine-Welt-Laden in Sondershausen geöffnet. Von den Schließungen im Einzelhandel ist das Lebensmittelsortiment nicht betroffen.

Eine-Welt-Laden in Sondershausen darf weiter öffnen

Der Verein „Eine Faire Welt“ darf seinen Laden in der Burgstraße in Sondershausen weiterhin öffnen. Das teilte Jana Groß vom Verein mit. Im Geschäft werden überwiegend Lebensmittel verkauft, so dass das Geschäft von der Schließung eines Großteils des Einzelhandels seit Mittwoch nicht betroffen ist. Lebensmittel dürfe der Verein auch weiterhin anbieten.

Das Geschäft hat am Freitag wieder von 10 bis 18 Uhr geöffnet. In der Vorweihnachtszeit hatte der Verein die Öffnungszeiten erweitert. Normalerweise ist im Laden nur am Dienstag Verkaufstag.

Im Advent habe man extra einen „Indoor-Weihnachtsmarkt“ aufgebaut, in dem es weihnachtliche Naschereien, Schokolade, Tee sowie Kaffee aus den unterschiedlichen Anbauländern, aber auch Wein und Gewürze gebe.