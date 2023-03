Energiepauschale: Über 300.000 Anträge auf Studi-Plattform

Studentinnen und Studenten in einem Hörsaal in Münster. Studierende können seit Mittwoch die Energiepreispauschale online beantragen.

Berlin Kurz vor dem Winterende bekommen Studierende und Fachschüler doch noch die ersehnte 200-Euro-Sonderzahlung für hohe Heiz- und Stromkosten. Der Andrang ist groß.

Einen Tag nach der Freischaltung der Antragsplattform für die 200-Euro-Energiepreispauschale für Studenten und Fachschüler sind nach Angaben des Bundesbildungsministeriums mehr als 300.000 Anträge gestellt worden. Ein Sprecher wies auf aktuelle Zahlen hin, die auf der Seite „Einmalzahlung200.de“ veröffentlicht wurden.

Demnach waren am Morgen knapp 340.000 Anträge erfolgreich eingereicht und etwa 43.000 Auszahlungen in Höhe von etwa 8,6 Millionen Euro erfolgt. Die Seite war am Mittwoch gut ein halbes Jahr nach Ankündigung der Sonderzahlung online gegangen. Wegen großen Andrangs gab es zunächst technische Probleme. Etwa 3,5 Millionen Studenten und Fachschüler in Deutschland haben Anspruch auf die 200 Euro zur Abfederung der gestiegenen Strom- und Heizkosten.