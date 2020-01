Erfurter Gebäudeausrüster expandiert

Das hessische Dienstleistungsunternehmen R+S will seine Kapazitäten in Thüringen ausbauen und das Personal aufstocken.

Hintergrund sind volle Auftragsbücher vor allem in den Bereichen Gebäudetechnik, Elektroinstallation sowie der Energie- und Steuerungstechnik. „Läuft alles wie geplant, so erwarten wir für dieses Jahr rund 20 Prozent mehr Umsatz als 2019. Wir haben uns einige Großaufträge in Millionenhöhe gesichert und sind vor allem im Kommunal- und Gewerbebau sehr erfolgreich“, blickt Ralph Burkhardt, Vorstandsvorsitzender der R+S Group AG, optimistisch auf das kommende Jahr.

„Von Konjunkturflaute jedenfalls ist bei uns nichts zu spüren – im Gegenteil. Wir sind auch mit unserer Erfurter Niederlassung am Neubau des Kongresszentrums in Würzburg ebenso beteiligt wie an Thüringer Projekten wie dem Erfurter Polizeipräsidium und dem Neubau des Fraunhofer Instituts in Ilmenau“, sagt Burkhardt.

Insgesamt sei die R+S Gruppe, die ihren Hauptsitz in Fulda hat, mit 3800 Mitarbeitern an weltweit 30 Standorten präsent. In Erfurt arbeiten derzeit 100 Facharbeiter und Ingenieure.

„Erfurt hat gute Chancen auf Vergrößerung, denn wir wollen unsere Aktivitäten im Osten Deutschlands stark ausweiten“, erwartet Burkhardt eine Expansion in den nächsten Jahren. „Trotz unserer Größe sehen wir uns immer noch als ein mittelständisches Unternehmen, das auf das solide Handwerk und die Ingenieurkunst seiner Mitarbeiter setzt“, fügt er hinzu.

„Es zahlt sich aus, dass sich die R+S Group mit aller Kraft für die Gewinnung von hoch qualifizierten Facharbeitern engagiert“, lobte der Ostbeauftragte der Bundesregierung Staatssekretär Christian Hirte (CDU) bei einem Besuch in Fulda das Unternehmen.

Dies betreffe die Aus- und Weiterbildung ebenso, wie die gezielte Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland. Derzeit geht R+S von einem Auftragsvolumen von 260 Millionen Euro für das nächste Jahr aus. „Ohne zusätzliche hoch qualifizierte Facharbeiter können wir dieses Volumen gar nicht stemmen“, so Konzernchef Burkhard.