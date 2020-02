Erfurter Händlerin: „Die Kunden kennen mein Lager besser als ich“

Zusätzlich zum eigenen Ladenlokal auch über das Internet zu handeln, eröffnet ein völlig neues Potenzial. „Der Onlineshop erweiteret meine drei Schaufenster in der Marktstraße in Erfurt für den Rest der Welt“, sagt Mechthild E. Bätz.

Sie hat sich vor 13 Jahren für die Selbstständigkeit entschieden, betreut ihre Kunden aus der Thüringer Landeshauptstadt und deren Umfeld direkt im Geschäft. Aber auch in Chemnitz und in Kanada interessieren sich Menschen für ihr spezielles Nischenangebot – spezielle Schuhe einer kleinen Manufaktur – erläutert Bätz bei einem Treffen der Thüringer Kreativbranche mit Einzelhändlern ihr Geschäftsmodell.

Der Onlineshop eröffne für Geschäftsinhaber völlig neue Möglichkeiten, sagt Bätz. Sie müssen nicht zwingend einen Mietvertrag für einen Laden abschließen. Personal einstellen und Mobiliar kaufen“, wirbt Mechthild E. Bätz für den Handel über das Netz.

Wöchentlich ein Newsletter

Sie versende jede Woche einen Newsletter, damit sich die Menschen auch abends vor den Einschlafen noch einen Überblick über die neuen Angebote verschaffen können. „Die Kunden kennen mein Lager besser als ich“, erklärt die junge Frau schmunzelnd.

Inzwischen gelinge es ihr, mit dem Onlineshop sogar Touristen nach Erfurt zu locken. „Die wollten dann die schöne Stadt besuchen, aber auch mit dem Ziel, das Gesicht kennen zu lernen, das sich hinter ihrem Schuhgeschäft verbirgt“, so Bätz.

Wichtig sei allerdings, dass man im weltweiten Netz auch gefunden werde, wirbt die Unternehmerin dafür nicht nur technikaffin zu sein, sondern sich auch professioneller Hilfe – etwa durch erfahrene Agenturen – zu bedienen.

Gemeinsam hatten die Thüringer Agentur für die Kreativwirtschaft und die Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt zum ersten Speeddating zwischen Kreativen und Händlern eingeladen und die Resonanz war gut. „Wir wollen spannende Geschichten erzählen lassen, vor allem aber Kontakte anbahnen“, erläutert Miriam Bätz von der Kreativagentur das Anliegen.

Ziel sei es eine positive Stimmung bei den Händlern zum Thema Digitalisierung zu erzeugen und Lust auf das Onlinegeschäft zu machen, so Bätz. Gerade in den kleineren Städten falle es den Händlern immer schwerer, die Menschen in die Geschäfte zu holen.

Weniger Berührungsängste mit den sozialen Medien

Ein Trend, dem man sich auch mit der Aktion „Heimat shoppen“ entgegenstelle, erklärt Dirk Fromberger, bei der Erfurter IHK für Handel und Stadtentwicklung zuständig. „Allerdings ist das kein Thema für Aktionstage, sondern muss das ganze Jahr über gelebt werden“, forderte Fromberger.

Notwendig seien in den Städten aktive Netzwerke, die Anlässe schaffen, dass Menschen in die Zentren kommen und die Läden aufsuchen. Die Weihnachtsmärkte seien ein Beleg dafür, dass dies machbar ist.

Weniger Berührungsängste vor dem Internet und den sozialen Medien und deren Möglichkeiten, rät Franziska Albrecht den Händlern. Die junge Erfurterin agiert als Influencerin und Bloggerin schon seit einigen Jahren erfolgreich im Netz.

Unterstützung könnten Thüringer Einzelhändler bei ihren Kindern oder jüngeren Mitarbeitern finden, glaubt Albrecht. Für die gebe es die Hemmschwellen beim Umgang mit den neuen Medien nicht. „Auf keinen Fall, darf man den Onlineshop als Rettungsanker betrachten, der hilft, wenn der eigene Laden nicht mehr läuft“, warnt Franziska Albrecht vor falschen Hoffnungen.

Mit ihrer Firma Glokal wollen sein Partner Mark Steikert und er die Händler in Sondershausen in einem Pilotprojekt dabei unterstützen Webshops aufzubauen, stellt Matthias Weber ihre Pläne vor. „Wir sind allerdings derzeit noch im Aufbau“, so Weber.