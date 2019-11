Wer in ETF investiert, praktiziert sogenanntes Buy and Hold – passives Investieren. Ein Fondmanager ist dafür nicht nötig.

Berlin. Viele schrecken davor zurück, an der Börse zu investieren. Dabei gibt es eine Geldanlage, mit der man Risiko gut managen kann: ETF.

Investieren ETF: Was Sparer über die Indexfonds wissen sollten

Die Zinsen sinken immer weiter. Inzwischen liegt die durchschnittliche Verzinsung auf einem Tagesgeldkonto bei 0,05 Prozent, während die Inflationsrate zuletzt 1,1 Prozent betrug. Wer etwas ansparen will, kommt an riskanteren Anlagen am Aktienmarkt nicht vorbei.