Eventim irritiert mit Mail an Kunden – Geld oder Gutschein?

Wegen der Corona-Krise fallen in diesem Jahr Tausende Konzerte und Kulturevents aus - oder werden verschoben. Der Ticketvermittler Eventim hat jetzt seine Kunden per Mail über die Zukunft ihrer gebuchten oder bereits ausgefallenen Veranstaltungen informiert - und damit offenbar bei vielen Kunden für Verwirrung gesorgt. Gilt mein Ticket weiter, bekomme ich Geld zurück oder muss ich einen Gutschein akzeptieren?

Laut Eventim fallen in Deutschland und Europa insgesamt mehr als 155.000 Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie aus. Für die meisten Events werde es Nachholtermine geben. Die Tickets behalten dabei auch für die neuen Termine ihre Gültigkeit. „In diesem Fall müssen Sie nichts tun – bewahren Sie bitte die Tickets einfach auf“, heißt es in der Mail.

Wird das Event abgesagt, entscheidet wiederum der Veranstalter, ebenso ob und unter welchen Bedingungen Tickets rückabgewickelt werden. Vom Veranstalter hängt es ab, „ob wir Ihnen Geld erstatten dürfen oder ob Sie einen Gutschein erhalten“, schreibt Eventim, die sich nur als Ticketvermittler verstehen.

Verbraucherschützer warnen: Keiner muss Gutschein akzeptieren

Umstritten ist vor allem der Hinweis in der Mail, wonach sich Kunden, die ihre Karten vor dem 8. März 2020 gekauft haben, sich mit einem Gutschein der Veranstalter für ausgefallene Konzerte zufrieden geben müssen statt das Geld zurückzuerhalten. Die entsprechend Gesetzesinitiative der Bundesregierung für eine „Gutscheinlösung“ ist nämlich noch nicht verabschiedet - und damit auch nicht gültig. Zudem wird diese auch von europäischen Verbraucherschützern - wie auch im Reiserecht - abgelehnt.

„Wer Tickets für einen bestimmten Termin gekauft hat, muss den Ersatztermin nicht akzeptieren und kann bereits gezahltes Geld zurückverlangen“, stellt die Verbraucherzentrale von Nordrhein-Westfalen klar. Die Betroffenen müssten sich nicht mit einem Gutschein zufrieden geben. Dieses Vorgehen verstoße gegen geltendes Recht. Die Verbraucherschützer haben Eventim deshalb bereits abgemahnt. Eventim hat in dem Fall bislang jedoch noch keine Unterlassungserklärung abgegeben. Die Verbraucherschützer prüfen deshalb mögliche weitere Schritte.

Gegen geplante Gutscheinlösung der Bundesregierung

Die Verbraucherzentralen lehnen den Plan der Bundesregierung ab, Verbraucher zum Akzeptieren von Gutscheinen zu verpflichten. „Sie müssen damit in schwierigen Zeiten auf eigene Geldmittel verzichten“, so die Begründung. Mit Gutscheinen gäben die Verbraucher Unternehmen zinslose Kredite – und trügen ein Risiko, falls das Unternehmen Insolvenz anmelden müsste. In den der Verbraucherzentrale vorliegenden Beschwerden habe Eventim nicht einmal Gutscheine angeboten.

Da bislang keine Klarheit über die Gutscheinlösung der Bundesregierung herrscht, raten die Verbraucherschützer den Kunden bis zu einer Entscheidung darüber abzuwarten. Sie könnten sonst im schlimmsten Fall auf Anwaltskosten sitzen bleiben.

Viele Fans freuen sich aber auch über Ersatzkonzerte

Manche Fans sind aber auch einfach glücklich, dass ihre Konzerte nachgeholt werden: Wer beispielsweise das Berliner Konzert von Gianna Nannini in Berlin am 26. Juni 2020 sehen wollte, bekam bereits den Alternativtermin zugesandt: Es findet am 24. Juni 2021 in der Zitadelle Spandau statt - und die Karten behalten ihre Gültigkeit. Ausweichtermine gibt es auch für die Auftrittsorte Köln (22. Juni 2021), Hamburg (25. Juni 2021) und Erfurt (27. Juni 2021).