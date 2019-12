Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fachleute für Systemgastronomie: Immer für die Gäste da sein

Hallo, mein Name ist John Stein. Ich bin 17 Jahre alt und absolviere eine dreijährige Ausbildung zum Fachmann für Systemgastronomie bei der Firma Aramark GmbH. Aktuell bin ich im ersten Lehrjahr. Gebürtig bin ich aus Halle/Saale. In der 9. Klasse habe ich bereits ein zweiwöchiges Praktikum in einem der über 500 Betriebsrestaurants von Aramark Deutschland absolviert und war total begeistert. Ich komme aus einer Gastronomen-Familie, und mein Interesse war riesig, in dieser Branche eine Ausbildung zu machen.

Anfangs war ich mir nicht ganz sicher, ob ich lieber Koch oder Hotelfachmann lernen möchte. Die Entscheidung wurde mir dann bei meinem Praktikum in Halle abgenommen. Mir wurde klar: Ich will Fachmann für Systemgastronomie werden und nichts anderes. Noch während meiner Schulausbildung schickte ich meine Bewerbung ab. Danach ging eigentlich alles relativ schnell, und ich hatte ein sehr schönes Vorstellungsgespräch. Dabei erfuhr ich mehr über die Ausbildung zum Fachmann für Systemgastronomie und absolvierte einen Probe-Arbeitstag. Danach stand für mich fest, dass ich unbedingt diese Stelle haben möchte. Ende Juni 2019 bekam ich dann die positive Nachricht und unterschrieb meinen Ausbildungsvertrag.

Am 1. September ging es los. Hier mein Arbeitsplatz: Das zweitgrößte Catering-Unternehmen in Deutschland betreut etwa 500 Kunden in den Bereichen Betriebsgastronomie, Sport-, Freizeit- und Messegastronomie sowie Klinik-, Senioren-, Schul- und Kita-Catering. Es bereitet mir viel Spaß, für unsere Gäste da zu sein und sie jeden Tag zu überraschen. Die Gäste verbringen bei uns ihre Mittagspause, holen sich ein kleines Frühstück oder machen eine kurze Pause an der Kaffeebar.

Während meiner Ausbildung werde ich an allen Stationen eingesetzt. Natürlich bin ich auch dabei, wenn Veranstaltungen geplant und durchgeführt werden. Von kleinen Meetings bis hin zu Events mit mehreren Tausend Personen ist bei uns alles möglich – das ist einfach nur spannend! Zu den Lernfeldern gehören unter anderem Gäste betreuen und beraten, Produkte präsentieren und verkaufen, Qualitätsstandards sicherstellen, Arbeitsabläufe organisieren, Personaleinsatz planen und Personalvorgänge bearbeiten, Kostenkontrollen durchführen, betriebliche Kennzahlen auswerten und Marketingmaßnahmen durchführen. Mein Ziel ist es, unseren Gästen täglich mein schönstes Lächeln zu schenken.

In der Schule dachte ich immer: Na ja, so eine „Kantine“ ist gut und schön, man bekommt ein warmes Essen, kann sich in der Pause mal etwas kaufen, eine Cola oder einen Riegel, eine Portion Pommes vielleicht auch noch, aber das war’s dann schon. Bei Aramark wurde ich dann aber eines Besseren belehrt. Es gibt Sachen, die ich vorher gar nicht kannte, „Muttis“ deftige Küche, Vegetarisches, Veganes, Street Food, Levante Küche, New Bowls, Earth Week und vieles mehr.

Ich arbeite von Montag bis Freitag von 6 Uhr bis 14.45 Uhr oder von 7 Uhr bis 15.45 Uhr. An das frühe Aufstehen muss ich mich zwar erst gewöhnen, aber kein Wochenende, nur bei Veranstaltungen, oder an Feiertagen wie Ostern und Weihnachten. Das kenne ich nämlich noch von zu Hause, und es war für mich als Kind nicht immer schön, wenn meine Eltern arbeiten mussten. Ich freue mich auf die nächsten drei Jahre und bin gespannt, wie es für mich bei Aramark weitergeht. Auf jeden Fall möchte ich in diesem Unternehmen die Karriereleiter in Angriff nehmen und möglichst viele Stufen davon erreichen.

Steckbrief

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Auszubildende bundesweit: 3467, davon 36 in Thüringen

Anzahl der Ausbildungsbetriebe im Bereich der IHK Erfurt: 15



Anzahl der Auszubildenden im Bereich der IHK Erfurt: 20

Berufsschulstandort: Weimar

