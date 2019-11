Horst Reinhold ist sauer auf die Erfurter Bahn. Er fühlt sich zu schlecht über den vorige Woche gültigen Schienenersatzverkehr auf der Linie zwischen Leipzig und Gera informiert.

Nach drei Wochen Auslandsurlaub seien seine Frau und er mit dem ICE in Leipzig angekommen und wollten 16.56 Uhr vom Bahnsteig 6 mit der Erfurter Bahn nach Triebes (Landkreis Greiz) fahren. „Wir wurden dann über die herrschende Ruhe stutzig. Nochmal im Fahrplan geschaut, der Bahnsteig stimmte“, berichtet Reinhold.

Zum Glück sei ihnen eine Mitarbeiterin der Erfurter Bahn, die gerade Pause machte, über den Weg gelaufen. Sie habe Hilfe angeboten mit dem Ergebnis: „Wir fahren nicht, Schienenersatzverkehr!“ Die Abfahrtsstelle entdeckte die Familie nur dank ihrer Hilfe. „Wir finden den Umgang der Erfurter Bahn mit ihren Fahrgästen empörend, fühlt sich in Erfurt keiner dafür verantwortlich“, sagt Reinhold, der eine Informationstafel oder zumindest am Fahrplan einen Hinweis vermisst hat. Bei Ausschreibungen solle künftig nicht nur auf den Preis, sondern auch auf den Service geachtet werden.

Wir hakten bei der Erfurter Bahn nach. Deren Sprecherin Hella Tänzer weist die Kritik zurück. Die Ausschilderung am Bahnhof, also die Information der Fahrgäste über Aushänge und an den elektronischen Anzeigen, übernehme die DB Station Service AG nach Information durch das jeweilige Eisenbahnverkehrsunternehmen. Über die Sperrung zwischen Leipzig und Profen habe es bei betroffenen Zügen schon ab 11. September den Hinweis gegeben, dass Fahrgäste ihre Verbindung kurz vor der Reise noch einmal überprüfen sollten.

Die genauen Fahrplandaten habe die Erfurter Bahn am 28. Oktober an die Deutsche Bahn übergeben, um sie in der Internetauskunft zu aktualisieren und in den Aushängen an den Stationen anzubringen. Ab 5. November seien die Baufahrpläne auf der Internetseite der Erfurter Bahn veröffentlicht gewesen.

„Bei Baustellen mit umfangreichen Auswirkungen drucken wir auch Flyer und verteilen diese in den Zügen“, sagt Hella Tänzer. Auch gebe es dann eine Woche vorab Durchsagen mit dem Hinweis auf die kommende Baustelle.