Fahrgastzahlen drastisch gesunken: Diskussion zur Lage der Busbranche in Thüringen

Redakteur Bernd Jentsch, der Vorsitzende des Mitteldeutschen Omnibusverbandes (MDO), Mario König, und Verkehrsstaatssekretärin Susanna Karawanskij (von links) debattieren im Ministerium in Erfurt über die coronabedingte Lage der Busbranche in Thüringen.

Erfurt. In Erfurt ist über die Lage der Busbranche in Thüringen debattiert worden. Laut Busverbandschef ist der Nahverkehr von der Corona-Krise mit am stärksten betroffen.

Die Corona-Krise hat die zentrale Rolle des öffentlichen Personennahverkehrs in Thüringen in den Fokus gerückt. „Der ÖPNV ist ein Schlüsselthema, ob Schüler- oder Berufsverkehr, es gibt quasi keine Familie in unserem Land, die nicht in irgendeiner Weise damit in Kontakt kommt“, betont die Staatssekretärin im Thüringer Verkehrsministerium, Susanna Karawanskij. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Deshalb habe man auch in den Zeiten des Lockdowns dafür Sorge tragen müssen, dass der Nahverkehr weiter rollt. „Es gab im März und April keine Sitzung der Krisenstäbe, in denen das Thema keine Rolle gespielt hätte", versicherte die Staatssekretärin.

Omnisbusbranche stark von Corona-Krise betroffen

Sie diskutierte im Ministerium mit dem Vorsitzenden des Verbandes Mitteldeutscher Omnibusunternehmer, Mario König, über die aktuelle Lage der Branche. Die sei mit am stärksten und am längsten von der Corona-Krise betroffen, sagte König.

„Zwar lief der Nahverkehr, wenn auch teils stark ausgedünnt, die gesamte Zeit durch, aber die Zahl der Fahrgäste in den Bussen und Bahnen ist drastisch eingebrochen“, schilderte König die Situation. Regional gebe es große Unterschiede, in den größeren Städten hätten die Unternehmen inzwischen wieder etwa 70 Prozent der Fahrgastzahlen vor der Krise erreicht, das volle Niveau sehe man aber nirgendwo.

Schwieriger Neustart

Noch schwieriger als das Herunterfahren der Verkehrsunternehmen sei der Neustart gewesen, erklärte Karawanskij. Sie sei sehr froh darüber, dass es wöchentliche Abstimmungen mit den Vertretern der Branche gegeben habe. „Ich habe stets ein ungefiltertes Bild der Situation in den Betrieben bekommen“, betonte sie. Natürlich habe es dabei auch unterschiedliche Meinungen gegeben, so Karawanskij.

Das habe insbesondere die Frage betroffen, wann die Reisebusunternehmen endlich wieder arbeiten dürfen, bestätigte König. Aus heutiger Sicht sei sicherlich alles ordentlich gelaufen, aber die Ungeduld der Unternehmer, die wochenlang keinerlei Einnahmen aber fixe Kosten hatten, sei durchaus groß gewesen.

Dafür habe sie durchaus Verständnis, so Karawanskij. Sie verwies aber auch auf den enormen Zeitdruck, unter dem viele Entscheidungen getroffen werden mussten. Zudem habe man schon eine Woche nach dem Lockdown beschlossen, Abschlagszahlungen an die Unternehmen vorzuziehen. „Mit der Entscheidung am 15. März wollten wir die Liquidität der Firmen sicherstellen“, erläuterte die Staatssekretärin die Überlegungen.

Neue Ansätze beim Thema Digitalisierung gefordert

Auch mit dem vom Land aufgelegten Rettungsschirm sei die Branche – wie viele andere – finanziell unterstützt worden. Zudem sei es gelungen, ein Rettungspaket des Bundes für den Nahverkehr im Umfang von 2,5 Milliarden Euro zu erreichen. Auf Thüringen entfallen davon etwa 90 Millionen Euro.

Diese finanzielle Unterstützung durch den Staat sei unerlässlich für viele Unternehmen, die unverschuldet in finanzielle Schwierigkeiten geraten seien, so König. Er fürchte aber, dass es auch in Thüringen Busbetriebe geben könnte, die die Krise nicht überstehen.

Erhöht hat die Krise den Druck auf die Branche bei der Frage der Digitalisierung, betont die Verkehrsstaatssekretärin. Der Ticketkauf beim Fahrer sei nicht mehr zeitgemäß, forderte sie neue ­Ansätze.

„Natürlich müssen wir uns dem Thema Digitalisierung stellen“, sagte König. Das sei den Unternehmern bekannt, müsste aber finanziert werden.

