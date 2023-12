Firmen bei Weihnachtsfeiern in Thüringen noch verhalten

Eine Portion Gänsekeule mit Rotkraut und Klößen steht auf einem Tisch in einem Restaurant. Zahlreiche Firmen veranstalten auch in diesem Jahr mit ihren Angestellten.

Erfurt. Noch halten sich Unternehmen mit der Buchung von Weihnachtsfeiern in Thüringen zurück. Die Gastronomen hoffen auf kurzfristige Reservierungen.

Firmen halten sich in Thüringen mit den Buchungen von Weihnachtsfeiern bislang zurück. Aktuell seien die Unternehmen noch verhalten, sagte Dirk Ellinger, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) in Thüringen. Die Gastronomen gehen laut Ellinger aber davon aus, dass einige Firmen noch kurzfristig Weihnachtsfeiern buchen - Kapazitäten dafür gebe es.

Weihnachtspakete mit Essen und Übernachtungen

Generell fällt das Geschäft in der Weihnachtszeit laut Ellinger voraussichtlich recht stabil aus und ähnlich wie im vergangenen Jahr. In einigen Restaurants gebe es schon viele Reservierungen, in anderen weniger. In kleineren Städten oder im Thüringer Wald verkaufen Ellinger zufolge Hotels häufiger Weihnachtspakete - mit Essen und Übernachtungen.