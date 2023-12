Berlin 2023 war kein einfaches Jahr für die Baubrache. Viele Firmen kämpfen gegen sinkende Nachfrage und steigende Kosten. Und nicht nur das.

In Deutschland fehlen Hunderttausende Wohnungen. Doch der Baubranche geht es nicht gut – denn es wird nicht genug gebaut. Wo genau der Schuh drückt, hat nun das größte deutsche Hausbauportal musterhaus.net in einer Umfrage unter Baufirmen ermittelt. Die Unternehmen beklagen unter anderem hohe Zinskosten und fehlende Förderung. Doch auch an anderer Stelle sieht es nicht gut aus.

80 Prozent der Baufirmen gaben in der Befragung an, dass die sinkende Nachfrage die derzeit größte Herausforderung sei. 75 Prozent erklärten zudem, dass der Rückgang der Verkaufszahlen sie besonders beschäftige. Auch hohe Materialpreise (38 Prozent), Lohnkosten (19 Prozent) und fehlende Handwerker (14 Prozent) bedeuten für die Branche Probleme. Mehrfachantworten waren möglich.

Über die Frage, warum sich am Neubaumarkt so wenig tut, sind sich die Firmen einig: die Zinswende. Für 95 Prozent sind die höheren Zinsen – und dadurch die gestiegenen Baukosten – dafür verantwortlich, dass so wenig neu gebaut wird. 78 Prozent gaben darüber hinaus noch die hohen Baukosten an. Auch die fehlende Förderung ist mit 55 Prozent ein sehr wichtiger Grund für mangelnden Neubau. Der Fachkräftemangel scheint hingegen überraschend wenig Probleme zu machen; nur fünf Prozent der Firmen gaben an, hier Schwierigkeiten zu haben.

Krise am Bau: Auch Bauherren schnallen Gürtel enger

Doch nicht nur die Baufirmen klagen – auch auf Bauherrenseite wird der Gürtel enger geschnallt: Wegen der hohen Kosten würden immer mehr Kunden darauf verzichten, ein Haus zu bauen, gaben die Baufirmen an. Insgesamt 90 Prozent hätten das schon erlebt. Zudem würden immer mehr Häuslebauer mehr selbst anpacken – 28 Prozent der Befragten gaben an, dass ihre Kunden mehr Arbeiten selbst erledigen würden. Zudem berichteten 23 Prozent, dass auf hochwertige Extras und Ausstattungen verzichtet würde.

Kaum Neubau, zudem hohe Baukosten und fehlende Bauarbeiter: Der Baubranche geht es nicht gut derzeit. Foto: IMAGO stock / IMAGO/Harry Koerber

Wenig überraschend, dass die Firmen deshalb nicht gerade optimistisch in die Zukunft blicken. 47 Prozent gaben an, dass sie in den kommenden zwei Jahren keine Trendwende erwarten. 17 Prozent hingegen sehen das anders und rechnen mit einer Verbesserung der Situation in der Branche; 36 Prozent sind sich unsicher. Und auch mit Blick auf die hohen Baukosten zeigen sich die befragten Firmen pessimistisch: 54 Prozent erwarten nicht, dass die Baukosten überhaupt wieder sinken werden.

* Musterhaus.net aus Lüneburg ist mit mehr als vier Millionen Besuchern im Jahr das größte Hausbauportal Deutschlands und seit Januar 2022 eine Tochter von FUNKE Digital.